X
giovedì 27 Novembre 2025
Cerca

Rigenerazione urbana: nuova legge regionale in arrivo

  • Redazione
  • Lavoro ed economia

CAMPOBASSO. La Giunta regionale ha presentato una nuova proposta di legge, registrata con il numero 84 della XIII Legislatura, intitolata “Norme per la rigenerazione urbana, la riqualificazione, il riuso e il governo sostenibile del territorio”. L’iniziativa mira a promuovere uno sviluppo del territorio che coniughi sostenibilità, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio urbano esistente.

Secondo quanto previsto dall’articolato, la legge punta a favorire la rigenerazione urbana e territoriale attraverso interventi mirati di recupero edilizio, riqualificazione di periferie e borghi rurali, e promozione di nuove opportunità economiche e occupazionali. Il provvedimento si ispira a principi europei e nazionali, come la Convenzione europea del paesaggio, la Costituzione italiana e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, identificando la Regione come soggetto guida nella pianificazione e gestione del territorio, in stretta collaborazione con i comuni.

Tra le misure previste dalla legge vi sono:

  • Incentivi per interventi di ristrutturazione edilizia, sia residenziale che non;
  • Cambio di destinazione d’uso tra residenziale, turistico-ricettivo, produttivo, commerciale, direzionale e rurale, previa autorizzazione;
  • Delocalizzazione di volumetrie esistenti con premialità per chi trasferisce gli interventi in aree più idonee.

Per attuare questi obiettivi, i Comuni saranno chiamati a redigere un Programma comunale di rigenerazione urbana e territoriale, individuando gli ambiti prioritari per interventi di riqualificazione. Il programma includerà edifici e spazi inutilizzati o non congrui con il contesto, da trasformare in chiave di efficienza energetica, sicurezza strutturale e ambientale, o per finalità sociali. Sulla base di questo, potrà essere elaborato un Piano comunale di rigenerazione, anche su proposta di soggetti pubblici e privati, che definisca le azioni concrete per il recupero e lo sviluppo sostenibile del territorio.

La proposta di legge rappresenta quindi uno strumento strategico per combinare tutela del patrimonio, sviluppo economico e qualità della vita, promuovendo una gestione urbana e territoriale moderna e sostenibile in Molise.

AZ