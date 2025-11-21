Rottamazione-quater, scade il 30 novembre la decima rata

TERMOLI. Il 30 novembre scade il termine per la prossima rata della Rottamazione-quater. La scadenza riguarda i contribuenti in regola con i versamenti precedenti, che devono pagare la decima rata e, nel caso dei riammessi alla definizione agevolata (Legge n. 15/2025), la seconda rata prevista dal nuovo piano dei pagamenti.

In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2025.

Come effettuare il pagamento

Per il versamento è necessario utilizzare i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione, disponibile anche in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

In caso di mancato pagamento, oppure se effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

È possibile pagare:

in banca ,

, agli uffici postali ,

, nelle tabaccherie e ricevitorie ,

, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ,

, tramite i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA ,

delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri aderenti al nodo , sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione e con l’App Equiclick.

Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

Copia moduli di pagamento e servizio ContiTu

I contribuenti che hanno necessità di recuperare la comunicazione delle somme dovute con i moduli di pagamento possono ottenerne una copia:

nell’ area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione (accesso con SPID, CIE, CNS o Entratel per intermediari fiscali),

del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione (accesso con SPID, CIE, CNS o Entratel per intermediari fiscali), oppure via e-mail, inviando richiesta dall’area pubblica, allegando un documento di riconoscimento.

Sul sito è disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella comunicazione delle somme dovute.

Rottamazione-quater e riammissione

La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, la cosiddetta Rottamazione-quater, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 e consente di versare solo gli importi dovuti a titolo di capitale e di rimborso spese per i diritti di notifica e le eventuali procedure esecutive.

Non sono invece da corrispondere:

le somme dovute a titolo di sanzioni ,

, interessi iscritti a ruolo,

interessi di mora,

aggio.

Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o altre sanzioni amministrative (diverse da quelle tributarie o contributive) non sono da corrispondere gli interessi (comunque denominati, comprese le c.d. maggiorazioni) né l’aggio.

Successivamente, la Legge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024) ha previsto una nuova opportunità per chi non è riuscito a rimanere in regola con i pagamenti.

Il provvedimento ha stabilito che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire alla Rottamazione-quater, i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 risultavano “decaduti” a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, potevano presentare entro il 30 aprile 2025 domanda di riammissione ai benefici previsti e scegliere se pagare: