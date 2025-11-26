Spunta la prima barca termolese nella graduatoria del fermo pesca 2023

TERMOLI. Con il Decreto Direttoriale n. 622857 del 24 novembre 2025, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha approvato la terza graduatoria parziale dei soggetti ammessi all’aiuto pubblico per l’arresto temporaneo delle attività di pesca relativo all’annualità 2023, misura prevista dal D.D. n. 0142369 del 27 marzo 2025 nell’ambito del Programma Feampa 2021-2027.

Il provvedimento, attualmente in fase di registrazione presso gli organi di controllo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dispone l’erogazione dei contributi ai beneficiari risultati ammissibili sulla base della graduatoria allegata, ampliando ulteriormente la platea dopo le prime due pubblicazioni del 18 settembre e del 9 ottobre 2025.

La misura, inserita nell’Obiettivo specifico 1.3 del Feampa, è finalizzata a sostenere economicamente le imprese di pesca durante i periodi di fermo obbligatorio, contribuire a un equilibrio sostenibile tra capacità di pesca e risorse disponibili e garantire un tenore di vita equo agli operatori costretti a interrompere temporaneamente l’attività. Dalla graduatoria emerge la presenza di un’imbarcazione termolese (Carlino) tra i soggetti ammessi, segnale concreto dell’impatto diretto della misura sul tessuto locale. Questa terza graduatoria accoglie ulteriori 186 istanze, risultate ammissibili dopo l’integrazione documentale richiesta dal Ministero, e conferma l’impegno a rendere più inclusivo e capillare il sostegno al comparto.

Il decreto precisa che gli importi potranno essere rideterminati a seguito dei controlli previsti dal regolamento europeo, che l’erogazione resta subordinata agli esiti positivi del Nucleo Controlli e che eventuali infrazioni commesse dai beneficiari dopo il 2023 potrebbero comportare sospensioni temporanee dell’erogazione, ribadendo così la centralità della trasparenza e della correttezza amministrativa nell’attuazione della misura.

EB