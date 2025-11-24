Tari 2025: Molise tra le regioni più economiche d’Italia

MOLISE. In Molise, una famiglia tipo paga in media 254 euro all’anno per la gestione dei rifiuti urbani, lo stesso importo del 2024, confermando la regione tra le più economiche d’Italia. La città più conveniente è Isernia, con una tariffa media di 208 euro, mentre Campobasso registra 299 euro, con un aumento del 3,1% rispetto all’anno scorso.

La raccolta differenziata nella regione si attesta al 60,8%, in crescita rispetto al 2022, ma ancora sotto la media nazionale del 66,6%. A livello dei singoli comuni, Campobasso presenta una produzione pro-capite di rifiuti urbani di 378,4 kg con RD al 52,5%, mentre Isernia registra 452,3 kg e RD al 46,7%.

Secondo il Rapporto 2025 dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva, il Molise, insieme a Valle d’Aosta e Sardegna, è una delle poche regioni italiane dove le tariffe non sono aumentate, a differenza di gran parte del Paese. A livello nazionale, infatti, la spesa media per la Tari cresce a 340 euro all’anno, con incrementi registrati in 95 dei 110 capoluoghi di provincia. La raccolta differenziata media nazionale arriva al 66,6%, con forti differenze tra Nord (73%), Centro (62%) e Sud (59%).

Le regioni più economiche restano Trentino-Alto Adige (224 €), Lombardia (262 €) e Veneto (290 €), mentre le più costose sono Puglia (445 €), Campania (418 €) e Sicilia (402 €). Tra i capoluoghi, Catania risulta il più caro con 602 euro, e Cremona il più economico con 196 euro.

Il report evidenzia come, nonostante la stabilità dei costi in Molise, la raccolta differenziata e la produzione pro-capite dei rifiuti evidenzino ancora margini di miglioramento rispetto ad altre regioni italiane