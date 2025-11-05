Termoli ospita il Comitato di sorveglianza Interreg Ipa South Adriatic

TERMOLI. Si terrà il 6 e 7 novembre a Termoli, nella sala consiliare del Comune, il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027, appuntamento che riunisce i rappresentanti istituzionali di Italia, Albania e Montenegro per fare il punto sull’attuazione del Programma e discutere le nuove opportunità di cooperazione nel bacino adriatico.

A fare gli onori di casa sarà la Regione Molise, che ospita l’incontro insieme al Comune di Termoli. In apertura interverranno Andrea Di Lucente, Vicepresidente e Assessore regionale, e Nicola Antonio Balice, Sindaco di Termoli, che porteranno i saluti istituzionali sottolineando l’importanza del Programma per il rafforzamento delle relazioni tra le due sponde dell’Adriatico e per lo sviluppo territoriale sostenibile.

Tra i partecipanti Gilles Kittel, Direzione Generale per la Politica Regionale e Urbana della Commissione Europea, Claudio Polignano, Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA South Adriatic, e rappresentanti dell’Autorità nazionale del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, insieme alle delegazioni istituzionali di Albania e Montenegro e ai partner della Regione Puglia e della Regione Molise.

Il Comitato di Sorveglianza rappresenta un momento chiave di confronto e coordinamento tra i Paesi partner per rafforzare la cooperazione transfrontaliera nel Sud Adriatico, promuovendo sviluppo sostenibile, innovazione e inclusione sociale.