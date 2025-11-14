«Troppi rinvii, ora diciamo basta: servono risposte», la battaglia per il destino dello stabilimento Stellantis

TERMOLI. Le organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm, Fismic e Ugl Metalmeccanici invitano tutte le lavoratrici e i lavoratori, non solo del settore automotive ma di tutta la regione, insieme a cittadini, istituzioni, sindaci, assessori, consiglieri, esercenti, studenti e scuole, a partecipare alla grande mobilitazione con corteo che si terrà sabato 29 novembre 2025, con raduno alle ore 10 in Piazza Donatori di Sangue a Termoli. L’iniziativa è decisiva per difendere il futuro del lavoro, lo sviluppo del territorio e l’economia dell’intera regione Molise.

Partecipare è fondamentale perché l’automotive, l’industria, il suo indotto, i servizi e le logistiche rappresentano il cuore pulsante della nostra economia. Europa e Stellantis devono dare risposte concrete, non più rinvii. Senza investimenti non c’è futuro per il lavoro. È urgente una strategia chiara che garantisca produzioni, occupazione e opportunità. Termoli deve restare un polo industriale vivo per il bene dell’intera regione. Diciamo no alla chiusura del settore automotive in Molise.

Questa sollecitazione avviene proprio nelle stesse ore in cui circolano indiscrezioni sempre più insistenti sulla possibile revoca definitiva del progetto della Gigafactory di Termoli da parte della joint venture Acc (Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies), con il rischio concreto di perdere un investimento strategico per la transizione energetica e il futuro occupazionale del territorio.

Il corteo seguirà il percorso: discesa su corso Fratelli Brigida, risalita su Corso Nazionale, conclusione in Piazza Monumento con palco e interventi.

«Troppi rinvii. Ora diciamo basta. Servono risposte.

Un gesto di responsabilità sociale è esserci, anche per le generazioni future. Uniti, possiamo fare la differenza».