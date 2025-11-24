Verso la mobilitazione del 29 novembre: «La crisi Stellantis sta già impoverendo tutto il territorio»

TERMOLI. Sabato prossimo, 29 novembre 2025, a Termoli, si terrà la grande mobilitazione indetta da Fiom-Cgil Molise, Fim-Cisl Abruzzo Molise e Uilm-Uil Molise, un appuntamento considerato decisivo per il futuro produttivo e sociale del territorio. Alla manifestazione parteciperanno anche le categorie del terziario, rappresentate da Filcams-Cgil Molise, Fisascat-Cisl Abruzzo Molise e Uiltucs-Uil Molise, che hanno scelto di aderire unitariamente per sottolineare la portata trasversale della crisi che interessa lo stabilimento Stellantis di Termoli e, di conseguenza, l’intero Basso Molise.

Le ragioni della partecipazione congiunta sono state illustrate nella conferenza stampa che si è svolta alle ore 11:30 presso la sede della Cgil di Termoli, in via Asia n. 3/G. Nel corso dell’incontro sono intervenuti Giuseppe Miranda per la Uiltucs, Stefano Murazzo per la Fisascat-Cisl e Daniele Capuano per la Filcams-Cgil, ognuno dei quali ha evidenziato gli effetti immediati che un ridimensionamento dell’automotive avrebbe su commercio, servizi, trasporti, logistica e attività bancarie. Conferenza stampa che proponiamo integralmente in video.

Gli interventi hanno ribadito che la crisi industriale non riguarda solo gli addetti diretti e l’indotto metalmeccanico, ma rischia di produrre un impoverimento diffuso, colpendo un territorio già fragile e fortemente terziarizzato. Durante la conferenza è stato presentato anche il volantino unitario e lanciato un appello alla massima partecipazione di lavoratrici, lavoratori, famiglie e cittadinanza.

Le sigle hanno sottolineato la necessità di risposte concrete da parte delle istituzioni regionali e nazionali e hanno definito la mobilitazione del 29 novembre come l’inizio di un percorso più ampio a difesa del lavoro, della dignità e del futuro dell’intero territorio molisano.