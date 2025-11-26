«Cosa si aspetta a sviluppare l’idrogeno anche in Italia?»

TERMOLI. «Gentile direttore. Si parla della ristrutturazione di Stellantis a Termoli. Fino ad ora sono state fatte soltanto molte ipotesi sulla produzione: dall’elettrico (ormai in via di estinzione) alla produzione di batterie, sempre per un mercato destinato a ridursi drasticamente.
In Germania, il governo ha erogato una cifra sostanziale alla BMW per sviluppare il motore a celle di combustibile a idrogeno, già funzionante.
Cosa si aspetta a sviluppare una tecnologia simile anche in Italia, considerando che nel Nord ci sono mezzi pesanti che già la utilizzano?
Forse questa soluzione ecologica spaventa le multinazionali dell’energia?
O dobbiamo davvero far sparire la fabbrica di Termoli, considerando che l’industria nel basso Molise è stata ampiamente distrutta?
Un pensiero andrebbe fatto.
E anche con urgenza».