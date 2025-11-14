Bilancio e pari opportunità nel prossimo Consiglio comunale di Termoli

TERMOLI. Il presidente del Consiglio Comunale di Termoli, Annibale Ciarniello, ha convocato l’assise civica in seduta ordinaria per il 20 novembre 2025 alle 18.30 in prima convocazione e per il 21 novembre 2025 alle 19.30 in seconda convocazione. La riunione si terrà presso la Sala Consiliare e sarà possibile partecipare anche in modalità telematica o mista.

All’ordine del giorno:

Approvazione del bilancio consolidato 2024, ai sensi dell’art. 11-bis del d.lgs. n. 118/2011. Approvazione del nuovo regolamento del servizio economato dell’ente. Mozione prot. n. 45722 del 21 luglio 2025: adesione del Comune di Termoli al Patto dei Comuni per la parità e contro la violenza di genere (Anci) e istituzione di una Consulta per le pari opportunità – seconda trattazione.

La convocazione rappresenta un momento importante per la discussione di temi economici, regolamentari e sociali di rilievo per la città.