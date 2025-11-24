La Campania sceglie Roberto Fico: Gravina (M5S) esulta per una vittoria di serietà e visione

CAMPOBASSO. «Quella di oggi non è solo una buona notizia: è un segnale forte». Con queste parole il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Roberto Gravina, commenta l’elezione di Roberto Fico a Presidente della Regione Campania. Una scelta che, sottolinea Gravina, premia «un percorso politico limpido e coerente» e riconosce soprattutto «un profilo umano fatto di equilibrio, serietà, ascolto vero dei territori e capacità di unire, non dividere»

Per Gravina, la vittoria di Fico rappresenta l’identità migliore del Movimento: quella che lavora per ricucire, costruire e restituire fiducia nella politica. «La Campania oggi sceglie un Presidente che ha dimostrato di saper guidare istituzioni complesse e di farlo con rispetto, rigore e trasparenza» aggiunge, convinto che il nuovo governatore saprà mettere al centro welfare, giustizia sociale, sviluppo sostenibile e diritti.

Il consigliere regionale non nasconde l’orgoglio personale: «Da collega e da amico, non posso che essere orgoglioso di questo risultato. Avanti così, con responsabilità e coraggio».

EB