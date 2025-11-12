Lavori nella villa comunale, Pd e Guglionesi progressista: “Castellara merita rispetto”

GUGLIONESI. «Meno di due anni fa si sono completati i lavori di ristrutturazione dei vecchi bagni pubblici all’interno della villa di Castellara, ma quelle strutture sono rimaste inutilizzate, un’incredibile testimonianza di spreco e inefficienza. Ora, con un nuovo progetto che segue a ruota, vediamo ripetersi lo stesso errore, ma con un’aggravante ancora più grave: la totale assenza di una visione d’insieme e il mancato rispetto per uno dei luoghi più cari e preziosi per la comunità di Guglionesi». Così il circolo Pd e Guglionesi Progressista.

«La villa comunale di Castellara non è un semplice spazio urbano qualunque. È un patrimonio storico, culturale e naturalistico che racconta un secolo e più di storia di Guglionesi e ne rappresenta un simbolo di identità e orgoglio collettivo. Come testimoniano antiche fotografie e storie locali, la villa ha attraversato decenni mantenendo il suo fascino e rappresentando un punto di riferimento per la comunità: uno spazio verde dove ritrovarsi, passeggiare e celebrare momenti pubblici– continuano- Interventi come quello dei bagni pubblici, però, rischiano di trasformare questo bene pubblico in qualcosa di anonimo e deturpato. È un progetto che non si pone la domanda fondamentale: “Come possiamo valorizzare e rilanciare questa villa nel rispetto della sua storia e delle sue forme?” La risposta è evidente: non se la pongono affatto, limitandosi a soluzioni funzionali ma prive di anima, incapaci di dare alla villa nuova vita e decoro.

Il fatto che meno di due anni fa una ristrutturazione sia rimasta lettera morta dovrebbe essere un segnale di allarme, un motivo per riflettere e progettare con più cura. Invece, si interviene di nuovo senza alcun ripensamento, replicando errori e dimostrando incapacità organizzativa e visione politica. Entrambi i progetti – quello passato e quello attuale – sono l’emblema della scarsa progettualità e della mancanza di rispetto per i soldi pubblici e la fiducia dei cittadini.

Un’amministrazione con vera lungimiranza avrebbe invece coinvolto esperti di patrimonio culturale, cittadini e associazioni, per pensare a un recupero vero, che conciliasse esigenze funzionali con rispetto e valorizzazione di un luogo storico.

Il luogo di Castellara non può ridursi a un’area dove inserire bagni pubblici senza alcuna cura estetica o culturale, come se fosse uno spazio qualunque da banalizzare. Si tratta di un bene comune che merita di essere preservato, arricchito e reso fruibile con attenzione al design, alla storia e all’esperienza dei cittadini. Un intervento superficiale e frettoloso rischia solo di cancellare l’unicità di questa oasi verde nel cuore di Guglionesi.

Nel solco di un approccio istituzionale collaborativo, Guglionesi Progressista ha segnalato agli uffici comunali la necessità di valutare una diversa localizzazione dell’intervento, evitando di incidere negativamente su un luogo percepito dalla collettività come simbolico e rappresentativo. Questa richiesta nasce dal rispetto profondo per la villa e dalla volontà di tutelare un bene che è patrimonio collettivo, chiedendo un ripensamento serio che metta al centro l’interesse generale e non scelte affrettate o deturpanti.

Il circolo Pd di Guglionesi e Guglionesi Progressista lanciano un appello chiaro e deciso: l’amministrazione deve sospendere immediatamente il progetto in corso, aprire un confronto reale con la cittadinanza e costruire insieme a tutti un piano di valorizzazione e recupero che sia all’altezza della storia e delle aspettative della nostra comunità. Non può più essere accettabile una politica senza visione che tratta il patrimonio culturale con approssimazione e disinteresse.

Hanno il dovere di custodire e rilanciare la villa di Castellara come patrimonio culturale, sociale e ambientale. Un progetto serio, partecipato e rispettoso potrebbe trasformare questa villa in un vero gioiello, capace di attrarre visitatori, valorizzare il territorio e rendere orgogliosa la comunità. Tutto questo è possibile, ma solo se decidono di uscire dalla palude della mediocrità progettuale e della totale assenza di visione che ha caratterizzato finora l’intervento sui bagni pubblici.

In nome della storia, della cultura e dei cittadini, il circolo Pd di Guglionesi e Guglionesi Progressista invitano a una riflessione profonda e a un’azione coraggiosa: non si può più sbagliare con leggerezza e superficialità. La villa di Castellara merita rispetto, cura e una visione di futuro vera».