Lotito: non c’è nessuno scontro col presidente Roberti

ROMA. Il senatore di Forza Italia Claudio Lotito ha voluto chiarire pubblicamente la natura del suo rapporto con il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.

“Non esiste alcuno scontro istituzionale con il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti. Al contrario, mi lega a lui un rapporto di piena collaborazione e di reciproca stima che va ben oltre i rispettivi ruoli istituzionali”, ha dichiarato Lotito.

Il senatore ha sottolineato come il dialogo con Roberti sia costante e costruttivo, evidenziando un recente incontro avvenuto a Roma durante un pranzo di lavoro, occasione – ha spiegato – per coordinare le attività comuni su temi strategici per il territorio molisano. Un nuovo confronto è già previsto per mercoledì.

“L’obiettivo è uno solo: garantire al Molise risorse, progettualità e risposte concrete ai cittadini”, ha aggiunto Lotito, respingendo con fermezza le “polemiche giornalistiche” che, a suo dire, non appartengono allo spirito di collaborazione che anima il lavoro congiunto.

Il messaggio è chiaro: nessuna frattura, ma un’intesa solida e orientata esclusivamente al bene della comunità molisana.