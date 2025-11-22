Pari Opportunità, i giovani azzurri: «Da Termoli un segnale di civiltà che va oltre gli schieramenti»

TERMOLI. Una decisione che va oltre i confini di partito e che segna un passaggio storico per la città. Il Consiglio Comunale di Termoli, nella seduta di ieri, ha approvato all’unanimità l’adesione al Patto dei Comuni per la Parità e l’istituzione della Consulta per le Pari Opportunità. Un voto compatto, che ha visto maggioranza e opposizione unite su un obiettivo comune: promuovere la difesa dei diritti, l’inclusione e il contrasto alla violenza di genere.

A sottolineare il valore politico e sociale della scelta è stato Nicola Di Toro, responsabile della comunicazione dei giovani di Forza Italia Molise, che ha parlato di “temi di civiltà che non possono e non devono conoscere confini di partito”.

L’impegno concreto

Di Toro ha posto l’accento su un punto centrale: integrare stabilmente il principio di parità in tutte le politiche comunali. “Non dobbiamo fermarci alle intenzioni – ha dichiarato – servono iniziative tangibili su lavoro, inclusione sociale, con un’attenzione specifica alla disabilità e alla prevenzione di ogni forma di discriminazione. Questa adesione rappresenta un passo significativo per sensibilizzare i giovani, poiché dare un segnale istituzionale netto è il modo migliore per trasmettere alle nuove generazioni il valore indiscusso della parità”.

Una città che evolve

Il voto unanime del Consiglio è stato letto come segno di maturità politica e di apertura culturale. “Vedere maggioranza e opposizione unite su un obiettivo comune – ha aggiunto Di Toro – è la dimostrazione di una maturità politica che fa onore al consiglio comunale, ma soprattutto è il segno di una città che si evolve. Termoli si conferma una realtà aperta e lungimirante, capace di mettere al centro il valore della persona e di costruire ponti laddove troppo spesso si erigono muri”.

Prospettive future

La nuova Consulta per le Pari Opportunità, nelle intenzioni dell’Amministrazione e delle forze politiche che l’hanno sostenuta, dovrà diventare presto uno strumento concreto e prezioso per la comunità. “Siamo orgogliosi di contribuire attivamente a questo percorso – ha concluso Di Toro – pronti a lavorare affinché la Consulta diventi un luogo di progettazione e di azione, capace di incidere nella vita quotidiana dei cittadini”.

EB