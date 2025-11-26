Parte il nuovo percorso dem nel basso Molise, subito sostegno alla mobilitazione di sabato su Stellantis

TERMOLI. Lunedì scorso, 24 novembre si sono riunite a Termoli la direzione e l’assemblea della Federazione Pd del Basso Molise, dando ufficialmente avvio al percorso politico della nuova segreteria e inaugurando una fase di lavoro che intende rafforzare la presenza del partito nel territorio e rispondere con determinazione alle principali sfide locali.

La nuova segreteria, guidata dal vice-segretario Mario Albino e composta da Candida Anna Stellato, Francesca D’Anversa, Michele Licursi, Fatima Garrab, Maria Libera Petriella, Antonella Zarrilli, Vincenzo Cordisco, Teresa Cappiello, Maria Spedalieri, Francesco Di Rienzo, Anna Michelina Saracino, Leo D’Alesio, Luigi Di Giancristofaro, Vittorio D’Alessandro, Giuseppe Gallo, Guido Campopiano, Antonio Sciandra, Michele Giuliano, Antonietta Pellegrino, Luca Salerno e Antonio Ciliberto, ha assunto l’impegno di lavorare con responsabilità e spirito unitario per rilanciare il Partito Democratico come punto di riferimento stabile e credibile per le comunità locali. L’agenda di lavoro tracciata durante l’assemblea individua come priorità strategiche il tema del lavoro e della difesa occupazionale, la sanità territoriale e la qualità dei servizi, lo sviluppo industriale ed energetico, la tutela dell’agricoltura e dell’acqua, il rafforzamento dei servizi sociali e delle reti di protezione per le fasce più fragili della popolazione.

La Federazione ha inoltre annunciato la partecipazione attiva alla mobilitazione promossa dalle sigle sindacali Fim-Cisl Abruzzo e Molise, Fiom-Cgil, Uilm, Fismic e Ugl Metalmeccanici per difendere i posti di lavoro e il futuro dello stabilimento Stellantis, una vertenza che riguarda direttamente il tessuto produttivo e sociale del territorio e che vedrà il Partito Democratico schierato in prima linea accanto ai lavoratori e alle loro famiglie nella manifestazione del 29 novembre a Termoli. Si tratta di un passaggio cruciale che conferma la volontà del Pd di essere presente nei momenti di maggiore difficoltà e di condividere le battaglie per la dignità e la sicurezza del lavoro.

Non meno significativa è l’iniziativa prevista per il 7 dicembre, quando, in collaborazione con la Conferenza delle Donne Democratiche del Molise, la Federazione organizzerà un banchetto per la raccolta firme dei cittadini a sostegno della proposta di legge di iniziativa regionale sull’introduzione dell’Educazione all’empatia in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Un progetto innovativo che intende promuovere valori fondamentali come il rispetto, la solidarietà e l’inclusione fin dalla più tenera età, contribuendo a formare una cultura civica e sociale capace di contrastare discriminazioni e violenze e di costruire comunità più coese e consapevoli.

Questi impegni, che si affiancano a un lavoro quotidiano di radicamento e ascolto, testimoniano la volontà del Pd del Basso Molise di essere un soggetto politico non solo presente ma propositivo, capace di dare risposte concrete alle necessità del territorio e di affermare una visione di sviluppo sostenibile e inclusivo. La nuova segreteria si pone dunque come strumento di rilancio e di mobilitazione, con l’obiettivo di restituire al partito un ruolo centrale nella vita democratica locale, di rafforzare la partecipazione e di costruire un futuro in cui lavoro, diritti, servizi e solidarietà siano al centro dell’agenda politica e istituzionale.