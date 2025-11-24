Sui debiti della sanità molisana lotta politica Greco-Romano

CAMPOBASSO. I molisani dovranno farsi carico fino al 2051 di un debito sanitario che supera i 350 milioni di euro. Un fardello enorme, aggravato da un Programma operativo 2025-2027 che, pur essendo condizione imprescindibile per l’erogazione di 90 milioni di euro da parte del Governo, manca di un requisito fondamentale: la trasparenza. La bozza pubblicata sul sito della Regione Molise per la consultazione degli stakeholders, chiamati entro il 9 dicembre a formulare eventuali proposte, non corrisponderebbe infatti a quella trasmessa a Roma per l’approvazione.

Su questo e su altri punti hanno puntato il dito i consiglieri regionali di opposizione Massimo Romano e Andrea Greco, che questa mattina, in conferenza stampa, hanno annunciato di aver inoltrato una denuncia ai Ministeri della Salute e delle Finanze e alla stessa Regione Molise, chiedendo la rimozione dei commissari Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo.

Non meno critici i rilievi sull’emendamento alla manovra presentato dal senatore Claudio Lotito: secondo Greco e Romano, stando alle informazioni riportate dai quotidiani nazionali, non risulterebbe tra quelli segnalati. E comunque, hanno sottolineato, i 90 milioni previsti rappresenterebbero una goccia nel mare di un debito ormai fuori controllo.

«Questa gestione della sanità sta creando problemi gravissimi», ha dichiarato Romano, leader di Costruire Democrazia, lanciando un appello alla politica tutta, dal presidente Francesco Roberti ai colleghi dell’opposizione, per chiedere la rimozione dei commissari. Sulla stessa linea il capogruppo M5S: «Il famoso decreto Molise si dovrebbe chiamare decreto morosità, perché i 90 milioni promessi non serviranno a investimenti in tecnologie sanitarie o a ridurre le liste d’attesa, ma soltanto a ripianare il debito generato dall’inefficienza della gestione commissariale».

Greco ha rincarato la dose: «Non si sa a quanto ammonti il totale dei debiti e dei mutui contratti tra la struttura commissariale e l’Asrem. Da quanto ho potuto apprendere, il totale supera i 350 milioni solo di nuovi mutui. Questo significa che i molisani pagheranno i debiti fino al 2051».

EB