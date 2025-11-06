Christian Pio Nese e Francesco Ricci conquistano il pubblico di TermoliMusica

TERMOLI. Una fresca novità ha animato l’Auditorium di Termoli domenica 2 novembre, quando due giovani musicisti si sono esibiti nel concerto “Da Bach a Berio”. Christian Pio Nese al flauto e Francesco Ricci al pianoforte, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2003, hanno incantato il pubblico di Termoli Musica con il loro talento, ottenendo un grande successo e confermandosi già interpreti affermati nel panorama musicale nazionale e internazionale.

Nese ha iniziato a distinguersi nei concorsi già a sei anni, esibendosi alla Carnegie Hall di New York a soli dieci, partecipando come solista al Festival Pomir di Pietroburgo e invitato come giovane promessa a diverse edizioni del Falaut Campus, oltre a collaborare con orchestre e ensemble da camera in prestigiose sale italiane ed estere. Ricci, anch’egli vincitore di importanti premi, vanta una intensa attività concertistica come solista e in formazioni da camera in festival nazionali e internazionali.

Il programma ha preso il via con la Sonata per flauto e pianoforte in Sol minore di J.S. Bach, proseguendo con due brani di L. Berio. Nese ha poi stupito il pubblico con il suo debutto come compositore, eseguendo insieme a Ricci il pezzo per flauto e pianoforte “Reminiscenze”, accolto con grande entusiasmo. La serata si è chiusa con la Sonata in La maggiore di C. Franck.

I due artisti hanno interpretato i brani con grande eleganza, mettendo in risalto l’armonizzazione del pianoforte e la splendida qualità del flauto, che ha riempito la sala di suoni brillanti. Il pubblico ha applaudito con entusiasmo, richiedendo più volte bis prontamente concessi.

Il prossimo appuntamento è domenica 8 novembre alle 18 all’Auditorium di Termoli, nella serie Grandi Interpreti, con il duo Alessio Bidoli (violino) e Luigi Moscatello (pianoforte), recentemente applauditi alla Carnegie Hall di New York e al Musikverein di Vienna.