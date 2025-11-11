Geôlier sceglie Termoli per la data zero del tour “Stadi 2026”: sabato 6 giugno all’Arena del Mare

TERMOLI. Dopo il trionfo negli stadi del 2024 e 2025, Geôlier torna a far parlare di sé annunciando un nuovo, imponente tour che lo porterà ancora una volta nei palchi più grandi d’Italia: “Geôlier Stadi 2026”.

La data zero è fissata per sabato 6 giugno 2026 a Termoli, nella suggestiva cornice dell’Arena del Mare 42° 15°, che si prepara a trasformarsi in un’arena urbana a cielo aperto per accogliere migliaia di fan da tutto il Paese.

L’annuncio, accompagnato da una locandina dal design potente e cinematografico, firmata Golden Boys, Magellano Concerti, Assoconcerti e Best Eventi, conferma il legame tra Geôlier e il Sud, con una partenza che valorizza una delle location più affascinanti dell’Adriatico.

Dalla periferia ai grandi stadi

Geôlier, al secolo Emanuele Palumbo, è ormai una delle voci più iconiche della scena rap italiana. Dopo il successo del tour “Il Coraggio dei Bambini”, che ha riempito lo stadio Maradona di Napoli in due serate da record, l’artista partenopeo si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera live, ancora più ambizioso.

“Stadi 2026” promette un viaggio sonoro e visivo attraverso i quartieri, le storie e le sonorità che hanno reso Geôlier un simbolo di identità e riscatto, capace di unire generazioni e linguaggi diversi.

Termoli città-evento

La scelta di Termoli per la data zero non è casuale: già teatro di grandi concerti estivi negli ultimi anni, si conferma come una delle mete più richieste per i grandi eventi musicali.

L’Arena del Mare, con la sua posizione panoramica affacciata sull’Adriatico e la capienza ideale per le produzioni di livello nazionale, rappresenta lo scenario perfetto per testare lo spettacolo prima del debutto ufficiale nelle altre tappe del tour.

Un live tra energia, tecnologia e spettacolo

Come anticipato dagli organizzatori, lo show sarà un concentrato di musica, visual e performance ad alto impatto: scenografie monumentali, effetti speciali e una band dal vivo accompagneranno Geôlier in un percorso che mescola il rap crudo delle origini, le collaborazioni mainstream e le nuove tracce che anticipano il suo prossimo progetto discografico.

Un’esperienza multisensoriale che mira a superare ogni record precedente, confermando la statura nazionale e internazionale del rapper.

L’attesa dei fan

Già nelle ore successive alla pubblicazione della locandina, i social sono stati inondati di commenti e condivisioni: l’attesa è altissima, soprattutto per la possibilità di assistere alla prima assoluta del nuovo tour proprio a Termoli.

Molti fan del Molise, dell’Abruzzo e della Puglia si stanno organizzando per l’evento, che si preannuncia come uno dei momenti musicali più rilevanti dell’estate 2026.

Biglietti e prevendite

Biglietti in vendita dalle ore 11.00 di mercoledì 12 novembre su TicketOne. L’organizzazione invita il pubblico a seguire i profili social di Geôlier e degli organizzatori per restare aggiornati su orari, logistica e iniziative collaterali.