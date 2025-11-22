Il molisano Gianluca Cristofaro vince il Premio delle Arti

CAMPOBASSO. “Una notizia che ci riempie davvero di gioia, per Gianluca un traguardo più che meritato”, anche se – precisa – si tratta solo dell’inizio di un lungo cammino artistico importante e gratificante. “Di sicuro un motivo di grande orgoglio per il Conservatorio, che lo ha accolto all’età di soli 11 anni e continua ad accompagnarlo in questo percorso di crescita personale e culturale”.

Commenta così Rita D’Addona, presidente del Lorenzo Perosi di Campobasso, la vittoria del Premio delle Arti da parte del giovane pianista Gianluca Cristofaro (isernino, classe 2005), allievo del maestro Aldo Ragone presso l’Istituto di via Principe di Piemonte.

“Gianluca, che riceverà questo prestigioso riconoscimento nazionale direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ci ricorda che il talento si può coltivare e valorizzare anche nel piccolo Molise”, prosegue D’Addona, sottolineando come il Conservatorio rappresenti “un solido punto di riferimento per i giovani molisani che vogliono costruire un futuro professionale nel mondo dell’arte e della musica”.

“La storia dell’allievo Cristofaro può essere già fonte di ispirazione per i tanti ragazzi che, grazie al Conservatorio e attraverso lo studio, la passione e l’impegno quotidiano, possono avere un’opportunità. Le più sincere congratulazioni – conclude la presidente – da parte mia e del direttore Ferdinando Muttillo, convinti che anche nei prossimi anni saprà tenere alto il nome del Lorenzo Perosi in Italia e nel mondo.”

Le dichiarazioni sono giunte a margine della giornata che l’Istituto campobassano ha dedicato a Santa Cecilia, alla presenza – tra gli altri – del Consulente etico e spirituale del Conservatorio, don Giuseppe Graziano, che ha ricordato la figura della patrona della musica e dei musicisti.