Joe Bavota e “La notte dei re”: il musical rock tra Elvis e Michael Jackson

LARINO. Un inedito delle tournée di Joe Bavota è rappresentato quest’anno dalle tournée teatrali. Partite con il botto da Alessandria, presso il Teatro Alessandrino lo scorso 16 novembre, dove Joe si è esibito insieme a Luca D’Ottavio in quella che è stata ribattezzata “La Notte dei Re”, i due artisti hanno fatto rivivere due icone della musica rock e pop come Elvis Presley e Michael Jackson.

Questo genere di show è stato ideato da Joe Bavota con la preziosa collaborazione di Monica Declame, coordinatrice e responsabile di tutta la parte logistica e operativa, già al lavoro per portare il format anche in Europa, in Paesi come Spagna, Svizzera e Germania.

In questo esordio c’è stata una grande coordinazione da parte della Menphis Boys Band Italy, nome della band ufficiale di Joe Bavota, coordinata dall’amico di sempre e responsabile della band Salvatore Langiano, con i musicisti Luigi Minicicci, Samiro Holidays, Diego Zampacorta, Giuseppe Candelitos, Angelo Iatesta e Franck Russi.

Dopo Alessandria, la tournée farà tappa al Teatro Fanin di Bologna il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, per inaugurare il “Merry Christmas Elvis Show”: un’immersione nelle varie fasi della vita di Elvis attraverso i brani più famosi e un nuovo brano che verrà eseguito da Joe Bavota in memoria di Lisa Marie Presley, figlia del Re del Rock, deceduta il 22 gennaio 2023 all’età di 54 anni.

Nel ruolo di Lisa Marie Presley ci sarà la giovanissima e promettente Giorgia D’Acunto, che ha emozionato il pubblico al suo esordio con bravura e dolcezza. Non mancheranno il gruppo di amici di Joe, i Rockabilly Combo di Torino, nei panni dei musicisti anni ’60 di Elvis, e tra le tante novità le due bellissime presentatrici Sara Mongillo ed Eleonora Risso, che hanno esordito ad Alessandria con grande successo e, per questo, fortemente volute dallo stesso Joe Bavota.

I biglietti per il Teatro Fanin del 13 dicembre sono già acquistabili su Vivaticket e sulle pagine ufficiali di Joe Bavota. Uno staff di oltre 35 persone tra musicisti, tecnici, cori, attrici, senza dimenticare la security affidata al responsabile Ermes Quadri.

Con l’anno nuovo si proseguirà con il format “La Notte dei Re”, che dovrebbe far tappa a Milano tra febbraio e marzo 2026, per poi proseguire con Roma con quello che è diventato un appuntamento fisso, il “That’s America”, tra aprile e maggio, fino ad arrivare ai live nelle piazze in estate.

Questo nuovo format, che coniuga musica, canto e recitazione, ha entusiasmato il pubblico, che si è immedesimato nella vita di Elvis ancora di più. È la dimostrazione di quanto siano completi gli spettacoli realizzati da Joe Bavota e dalla sua équipe: non soltanto per gli abiti fedeli agli originali, le auto d’epoca, i riders, gli effetti scenici, ma per lo spettacolo in sé, che unisce diverse forme artistiche come musica, canto, ballo e recitazione, rendendo lo spettatore fruitore di un’esibizione a tutto tondo.

La fotografia è affidata ad Alessandro D’Amato.