“La casa di papà”: il cortometraggio della termolese Maria Rosaria Russo a Roma

TERMOLI. Il cortometraggio La Casa di Papà, in concorso alla decima edizione di Afrodite Shorts a Roma, segna un importante traguardo per la termolese Maria Rosaria Russo, attrice che da qualche anno ha intrapreso con successo anche la strada della regia. Sposata con il regista Giulio Manfredonia, la Russo porta sullo schermo una storia intensa e attuale, confermando come il talento artistico sia diventato una vera vocazione di famiglia: anche uno dei loro figli, Mattia Manfredonia, è ormai un giovane attore già apprezzato in una fiction andata in onda su Canale 5.

Nel film, interpretato da Francesco Montanari, si racconta il legame tra un padre separato e il figlio, un rapporto fatto di gioco, fantasia e amore, che nasconde però una realtà difficile: l’uomo vive in auto e sopravvive facendo il rider. Russo costruisce un racconto delicato e profondo, evitando il pietismo e scegliendo la strada del “dramedy civile”, dove l’eroismo non è fatto di gesti eclatanti ma di resistenza quotidiana e dignità.

Con La Casa di Papà, Maria Rosaria Russo conferma una maturità registica notevole, capace di intrecciare tematiche sociali, emozione e sensibilità narrativa. Un motivo di orgoglio non solo per il festival romano, ma anche per Termoli, che vede una sua concittadina protagonista dietro la macchina da presa in un contesto cinematografico di rilievo nazionale.

LA SCHEDA

Paternità e dignità al centro di “La Casa di Papà”, in concorso ad Afrodite Shorts 2025

Un padre che inventa magie quotidiane per il figlio e che, dietro la leggerezza, nasconde la fatica di una vita fragile: è il cuore di La Casa di Papà, il cortometraggio diretto da Maria Rosaria Russo che approda in concorso alla decima edizione di Afrodite Shorts, il festival romano dedicato al cinema breve al femminile.

Prodotto da Inthelfilm, Tadàn Produzioni e La Casa dell’Attore, in collaborazione con Rai Cinema, il film vede protagonisti Francesco Montanari e il giovane Mattia Manfredonia e sarà proiettato l’1 e il 2 dicembre 2025 al Teatro Eduardo De Filippo, all’interno dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini.

In dieci anni di attività, Afrodite Shorts ha costruito una rete di collaborazioni con istituzioni, scuole di cinema e professioniste del settore, diventando un osservatorio privilegiato sul nuovo cinema al femminile e un laboratorio di linguaggi e visioni sostenuto dal MIC, dal NuovoImaie e dalla piattaforma Infinity+, con il patrocinio della Roma Lazio Film Commission e della SIAE.

La Casa di Papà racconta la giornata di Francesco, papà separato che trasforma ogni gesto in avventura – dalla fuga improvvisata dal ristorante dei desideri del figlio all’incontro con signore bizzarre, fino ai consigli sulle prime cotte scolastiche – ma che, la sera, rivela la sua verità nascosta: vive nella propria auto, lavora facendo consegne e difende con dignità un fragile castello di carta costruito solo per proteggere Mattia.

È un dramedy civile che osserva la paternità con rispetto e tenerezza, restituendo l’eroismo silenzioso di chi lotta per non far pesare sui figli il dolore della realtà. «La Casa di Papà nasce dal desiderio di raccontare un eroismo quotidiano silenzioso: genitori che affrontano difficoltà profonde per non far pesare il dolore ai figli», spiega la regista, che aggiunge: «La leggerezza non è evasione: è il modo in cui Francesco sopravvive, il suo gesto d’amore quotidiano».

Attrice, regista e formatrice, Maria Rosaria Russo – nata a Termoli e formatasi tra Bologna e Roma – ha collaborato con Dario Argento (Occhiali neri) e Giulio Manfredonia (Si può fare, La nostra terra), e nel 2020 ha fondato con lui La Casa dell’Attore, scuola-laboratorio di formazione teatrale e audiovisivo.

Con La Casa di Papà firma una nuova tappa della sua ricerca artistica, attenta alle relazioni umane e alle storie che meritano ascolto, consegnando al pubblico un racconto di paternità, dignità e amore oltre le apparenze.

Michele Trombetta