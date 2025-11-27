Voci, sax e un ponte di emozioni con Canticum al Termoli Musica

TERMOLI. La rassegna Termoli Musica 25 continua a sorprendere gli appassionati di musica del Molise, portando sul palco progetti innovativi e collaborazioni uniche. Domenica 16 novembre l’Auditorium di Termoli ha ospitato il concerto Canticum, con l’esibizione dell’EVO Ensemble, gruppo vocale di giovani artisti provenienti da diversi percorsi musicali, diretti dal M° Lorenzo Marino, affiancati dal quartetto di sax Saxatile.

Il nome Saxatile, che in latino significa “della roccia”, rappresenta la forza e la resilienza della ricerca musicale del gruppo, capace di dialogare con generi e linguaggi differenti. L’incontro con l’EVO Ensemble ha creato un ponte tra voci e strumenti, generando un concerto che unisce sperimentazione, inclusione sociale e curiosità artistica.

Il programma ha presentato brani di Giuseppe Laterza e Luciano Berio, con interpretazioni che hanno mescolato sonorità contemporanee e armonie vocali inedite. Il pubblico è stato trasportato in un’esperienza immersiva, apprezzando la capacità degli artisti di trasformare la musica in un linguaggio universale e in continua evoluzione. Gli applausi finali hanno confermato il successo della serata.

Prosegue così il viaggio di Termoli Musica alla scoperta del nuovo e del bello, sotto lo sguardo protettivo della Musa Euterpe. Il prossimo appuntamento è domenica 30 novembre alle 18, sempre all’Auditorium di Termoli, con il concerto del Trio Mistral, composto da Antonio Puglia (clarinetto), Fabio De Leonardis (violoncello) e Mariano Meloni (pianoforte). Un’occasione imperdibile per continuare a lasciarsi sorprendere dalle armonie e dalle emozioni della musica.

AZ