Impara a scegliere i materiali giusti e trasforma la tua casa con facilità!

Eccoci a un nuovo appuntamento con la nostra rubrica, pensata per chi vuole idee e consigli per rendere la propria casa un posto speciale!

Siamo Alessia e Valerio, consulenti e interior designer presso BigMat Cianciosi, e oggi vogliamo parlarti dell’importanza dello scegliere i materiali giusti quando si arreda o si ristruttura casa.

Ma cosa si intende per materiali giusti?

Secondo noi, sono molte le caratteristiche da valutare nella scelta di un materiale.

La qualità è uno degli elementi più importanti: chi ha già ristrutturato – o lo sta facendo in questo momento – sa quanto può essere stressante.

Chi ha voglia di farlo di nuovo, magari nel giro di pochi anni, perché i materiali scelti, anche se belli, erano scadenti e si sono già rovinati?

La soluzione è scegliere materiali e arredi di qualità: prodotti durevoli, resistenti e ben progettati che garantiscono comfort e bellezza nel tempo. Insomma, un investimento sicuro, che ci libera da pensieri e preoccupazioni.

Ma come si riconosce un materiale di qualità? Strano a dirsi, ma non sempre è il prezzo a fornirci l’indizio decisivo.

Nel nostro showroom, ad esempio, scegliamo i marchi tenendo conto di una molteplicità di fattori: affidabilità, certificazioni, ma anche la capacità di venire incontro ai diversi budget. Del resto fa parte della nostra filosofia pensare che qualità e design non siano un lusso, ma il frutto di scelte intelligenti.

Un altro aspetto a cui si presta poca attenzione è la manutenzione: lo sapevi che più un materiale è di qualità più le cure che richiede sono semplici? Questo vuol dire maggiore durata, funzionalità garantita nel tempo, e la certezza di godersi la casa dei propri sogni per tanto, tanto tempo!

In questa rubrica ti aiuteremo a fare le scelte più giuste per rinnovare o arredare i tuoi ambienti: impareremo a riconoscere i materiali, scopriremo le tendenze del momento e impareremo trucchi e accorgimenti per rendere la tua casa bella come merita.

Continua a seguirci ogni settimana qui, e se hai qualche dubbio, vienici a trovare: le porte del nostro showroom sono sempre aperte!