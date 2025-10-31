Russi la notte? Hai disturbi del sonno? Il dentista può aiutarti!

Quante volte ti è stato detto..“la notte russi come un trattore!”

La frase tipica di chi sente il proprio partner o figlio russare o addirittura smettere di respirare durante il sonno.

A molti di noi può capitare di russare quando si è molto stanchi, ma per altri il russare è una condizione quotidiana e il sonno può essere disturbato anche da risvegli per mancanza d’aria.

Spesso vengono sottovalutati sintomi come la sonnolenza diurna, di solito confusa con la normale stanchezza, la iper-attività, l’irritabilità e la mancanza di attenzione.

Questo tipo di sintomi associati a disturbi del sonno come il russamento e apnea ostruttiva vengono inquadrati nel quadro clinico delle OSAS (Obstructive Sleep Apnea Syndrome), sindrome spesso sottostimata e difficilmente diagnosticata, sebbene colpisca il 30% della popolazione tra adulti e bambini.

Ad essa si associano i rischi di incidente lavorativo e stradale, causati dalla sonnolenza diurna e problemi cardiovascolari e neurologici, causati dalla mancata ossigenazione del sangue durante gli episodi di apnea notturna.

I principali fattori di rischio negli adulti sono il sovrappeso e l’obesità, l’abuso di alcool, il fumo, la vita sedentaria e le anomalie anatomiche della bocca e del nasofaringe.

Nei bambini le apnee notturne ostruttive, invece, sono spesso causate da alterazioni della mascella superiore che impediscono una normale respirazione e possono modificare la posizione della mandibola predisponendo all’ostruzione delle vie aeree, oltre alla conseguente infiammazione delle adenoidi che peggiora il quadro clinico.

La diagnosi di questo disturbo riguarda certamente più specialisti (cardiologo, pneumologo, otorino), ma il dentista gioca un ruolo fondamentale come “sentinella diagnostica” in quanto può intercettare un paziente potenzialmente a rischio ed indirizzarlo al corretto iter diagnostico e terapeutico.

L’esame elettivo per la diagnosi è la polisonnografia, un esame semplice che studia la qualitàdel sonno e può essere eseguito a domicilio.

L’apnea nel sonno è un disturbo curabile.

Il primo passo è la terapia comportamentale: per gli adulti il dimagrimento, seguire un corretto stile di vita e, infine, valutare i problemi delle ossa mascellari e nasofaringei per intervenire sulle eventuali ostruzioni meccaniche.

Per il trattamento negli adulti affetti da apnee notturne (OSAS) lievi o moderate, l’odontoiatra, completato l’iter diagnostico, può provvedere, ove opportuno, all’applicazione di un dispositivo intraorale di avanzamento mandibolare chiamato MAD (Mandibular Advancing Device).

Questa apparecchiatura, prima scelta per il trattamento, è generalmente ben accettata dai pazienti, ed è realizzata dal laboratorio dopo un impronta dentale.

Nei bambini per il trattamento delle OSAS vengono utilizzate apparecchiature per espandere il palato per recuperare la normale respirazione e apparecchi funzionali per correggere la posizione della lingua e della mandibola.

Non dimentichiamo che la terapia sarà più efficace quanto più precoce sarà la diagnosi, grazie a una maggiore attenzione e ascolto di se stessi e di chi ci sta vicino.

