Cinghiali nel cortile dell’asilo di via Catania, interviene la Polizia locale

TERMOLI. Ancora una segnalazione inquietante arriva dalla zona di via Catania, dove nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 novembre, è stato avvistato un branco di cinghiali composto da esemplari adulti e cuccioli nei pressi della scuola dell’infanzia.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti e il personale scolastico, considerando la presenza di bambini all’interno della struttura.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, gli ungulati si sarebbero mossi tra le aiuole e il parcheggio adiacente alla scuola, prima di dileguarsi rapidamente verso la zona di contrada Porticone.

Immediato l’intervento della Polizia locale, allertata da cittadini e personale scolastico: gli agenti si sono recati sul posto per verificare la situazione, ma al loro arrivo gli animali si erano già allontanati.

Non si tratta di un caso isolato. Già nei mesi precedenti erano stati segnalati avvistamenti di cinghiali nella stessa area urbana, con episodi simili registrati anche in altre zone del quartiere e di altre aree della città, anche a Sud.

La presenza sempre più frequente di cinghiali in aree urbane è legata all’aumento della popolazione di questi animali, che spinti dalla ricerca di cibo si avvicinano ai centri abitati. In Molise sono attive sia la caccia ordinaria sia quella di selezione, ma i cittadini chiedono misure più efficaci e tempestive per garantire la sicurezza pubblica.

L’episodio di oggi, avvenuto in prossimità di una scuola dell’infanzia, riaccende il dibattito sulla necessità di interventi strutturali e di monitoraggio costante nelle zone più esposte. Le autorità locali stanno valutando nuove strategie di contenimento, mentre la popolazione continua a segnalare disagi e rischi quotidiani.

EB