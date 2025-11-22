Club Italia del Sud, ancora convocato Alfredo Mottola

TERMOLI. Nuova convocazione per il tecnico della Delfina Volley School Termoli, Alfredo Mottola, che anche in questa stagione sportiva continua a portare la sua esperienza e la sua passione come Assistente Allenatore del Club Italia del Sud.

Dopo l’impegno a Vibo Valentia, il secondo Stage si è svolto a Tito Scalo (PZ) dal 17 al 21 novembre, giorni intensi e carichi di lavoro che hanno rappresentato un banco di prova impegnativo ma al tempo stesso una straordinaria occasione di crescita professionale.

La Delfina Volley School non può che esprimere orgoglio per i risultati e le soddisfazioni che accompagnano il percorso del proprio tecnico, testimoniando ancora una volta come dedizione, sacrificio e competenza siano la strada maestra per costruire futuro e prestigio.

«Avanti tutta Coach: la rotta è tracciata, e il cammino continua con la forza di chi sa trasformare ogni convocazione in un passo verso l’eccellenza», il supporto della società.

EB