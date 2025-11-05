Col Ct “iridato” De Giorgi, il Molise celebra il suo volley: una festa di sport, passione e identità

CAMPOBASSO. Un evento che ha acceso i riflettori sul cuore pulsante della pallavolo molisana: la terza edizione della Festa del Volley regionale, tenutasi all’Auditorium dell’ex Gil. Un’occasione per celebrare risultati, storie e protagonisti di un movimento in costante crescita, capace di trasformare entusiasmo e coesione in una vera forza identitaria.

Tra gli ospiti d’onore, il commissario tecnico della nazionale maschile Ferdinando “Fefè” De Giorgi ha regalato al pubblico momenti di leggerezza e profondità, raccontando aneddoti curiosi legati al Mondiale, come la sua passione per i gatti e il legame affettuoso con “Pino”, il felino incontrato nelle Filippine che ha accompagnato gli azzurri durante gli allenamenti. De Giorgi ha anche condiviso riflessioni tecniche e umane, come il dialogo con Bottolo nella finale contro la Bulgaria, sottolineando quanto il volley sia fatto di dettagli e relazioni.

Accanto a lui, il presidente federale Giuseppe Manfredi ha tracciato un bilancio positivo dell’ultimo anno, evidenziando il ruolo centrale del Molise nel panorama nazionale e la sua presenza costante sul territorio. In sala, anche il vicepresidente federale Massimo Saia e altri membri del consiglio, a testimonianza dell’attenzione istituzionale verso la regione.

Il presidente del comitato regionale Gennaro Niro ha espresso con orgoglio la crescita del movimento, sia in termini numerici che qualitativi, con il Molise sempre più protagonista nell’organizzazione di eventi e nella formazione tecnica. La serata ha visto la premiazione di figure simbolo come Stefano Patriarca, atleta dell’anno, Alessio Di Iorio, team manager dell’U21 femminile oro in Indonesia, Pietro Sacco, arbitro insignito del premio alla carriera, ed Erica Mastropietro, protagonista di una speciale nomination.

Riconoscimenti anche per le squadre che hanno brillato nella stagione: Spike Devils Campobasso (A3 maschile), Female Volley Isernia (B2 femminile), Termoli Pallavolo (neopromossa in B maschile e squadra dell’anno). Sul fronte giovanile, applausi per Pallavolo Agnone, Aurora Ururi-Larino, Nuova Pallavolo Campobasso, Termoli Pallavolo, Delfina Volley School Termoli. Tra i senior, spiccano la Nuova Pallavolo Campobasso (promossa dalla D alla C), Volley Black Mount (Prima Divisione maschile) e Delfina Termoli (femminile).

Un premio speciale è andato al comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso, terzo classificato ai tricolori del corpo e organizzatore dei campionati di beach volley estivi in Molise. La serata si è conclusa con un approfondimento sul campionato dei territori, con la partecipazione di Stefano Aquino del comitato Irpinia-Sannio, sottolineando l’importanza del confronto e della crescita per le nuove generazioni.

Il Molise del volley si conferma così non solo terra di sport, ma anche di storie, valori e comunità. Un movimento che cresce, sogna e costruisce il futuro con passione.

