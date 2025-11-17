Delfina Volley School battuta dalla capolista Altino

TERMOLI. La capolista Altino Volley vince nettamente contro la Delfina Volley School. Le ragazze di Termoli appaiono sin dalle prime battute di gioco poco determinate e fuori atteggiamento. Si registra una piccola reazione nel secondo parziale.

Mister Mottola, che ha dovuto fare i conti con qualche assenza, ha provato a schierare il miglior sestetto ma l’Altino è apparsa cinica e spietata. Un match che dovrà far riflettere e aiuterà ad far comprendere che la pazienza e la perseveranza possono l’arma vincente.

Ora qualche giorno di riposo per riprendere al meglio il lavoro in palestra previsto per le prossime settimane. Il percorso della Serie D deve essere il motore emotivo di crescita.

Complimenti alla società Altino Volley che ha schierato in campo giovani e promettenti atlete, dando una giusta attenzione ai dettagli nel sestetto di gioco.

Altino Volley vs Italiangas Delfina Volley School Termoli 3-0

(25-9; 25-16; 25-7)