Delfina Volley School Termoli sconfitta a Pescara

TERMOLI. «Trasferta amara, un match sicuramente alla nostra portata… è quello che è emerso dalla disamina a fine gara, ma da recriminare la poca continuità in alcuni fondamentali». Le parole di coach Alfredo Mottola sono lapidarie, dopo la sconfitta della Delfina Volley School Termoli a Pescara, contro l’Antoniana Volley.

«Nel dettaglio un primo parziale che vede le squadre equilibrarsi nel gioco e nella situazione punteggi, ma dopo il decimo punto l’Antoniana trova il distacco grazie ad una buona fase di servizio, ma le nostre ragazze dopo una piccola “strigliata” trovano un primo recupero, questo non basta a recuperare il gap e il set si chiude 25-17; nel secondo parziale si nota una piccola marcia in più da parte delle nostre giovani ragazze, ma riviviamo le emozioni del primo parziale che vede sorridere le pescaresi per 25-19. Un terzo set da dimenticare, errori nella gestione del fondamentale di ricezione che porta in poco tempo alla chiusura del set, 25-8 a alla chiusura della partita».

I parziali del 3-0: (25-17; 25-19; 25-10).