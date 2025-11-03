Termoli Pallavolo ancora senza vittorie in serie B

TERMOLI. Quarta sconfitta stagionale per la Termoli Pallavolo, che cede in casa per 3-0 contro la Telmes Uni Bari, formazione attrezzata e con ambizioni di alta classifica. Il bilancio finora parla di tre sconfitte per 3-0 e una per 3-2, quest’ultima valsa almeno un punto in classifica.Anche questa volta, però, i ragazzi di coach Peppe Del Fra non hanno affatto sfigurato.

Di fronte avevano una squadra organizzata e solida, con diversi giocatori provenienti dalla Serie A2, ma sono riusciti a tenere bene il campo per lunghi tratti di gara, cedendo solo a causa di qualche errore evitabile e di un inevitabile divario tecnico.

Del Fra, nel post partita, ha ribadito la sua fiducia nel gruppo: «Nonostante la levatura degli avversari – ha detto – non ammetterò mai un atteggiamento dimesso. Voglio che i miei ragazzi continuino a giocare con la stessa grinta e determinazione di oggi, anche se dovessero arrivare altre sconfitte».Domenica prossima la formazione giallorossa sarà attesa da un’altra sfida complicata, in casa dell’imbattuta Molfetta, ma l’obiettivo resta quello di crescere partita dopo partita e mantenere alta la motivazione.

Serie B Maschile: Termoli Pallavolo–Telmes Uni Bari 0-3

(18-25, 17-25, 16-25)

Michele Trombetta