Tie-break fatale alla Termoli Pallavolo, cede 18-16 al quinto set

TERMOLI. Che peccato e che sfortuna per la Occhionero Termoli Pallavolo.

A Polignano arriva una sconfitta per 3-2 al termine di una gara lunghissima e combattuta fino all’ultimo punto.

I ragazzi di coach Del Fra avevano iniziato nel modo giusto, vincendo il primo set, poi hanno ceduto il secondo, ma sono stati bravissimi a rimettersi subito in carreggiata aggiudicandosi il terzo e portandosi sul 2-1. Nel quarto set, però, è venuta fuori un po’ di stanchezza, dopo l’enorme dispendio di energie dei primi tre parziali.

Il tie-break è stato un vero cuore a cuore: equilibrio totale fino al 14-14, poi ai vantaggi la fortuna ha girato dalla parte dei padroni di casa, che si sono imposti 18-16, lasciando tanta amarezza e rabbia in casa termolese.

A fine gara, coach Del Fra ha comunque ricevuto molti complimenti per la prestazione della sua squadra, ma ha risposto con grande sincerità: «Avrei preferito ricevere qualche complimento in meno e qualche punto in più in classifica. Ma se continueremo a giocare con questa intensità, sono certo che i miei ragazzi cambieranno il vento».

E sinceramente, come dargli torto.

Michele Trombetta