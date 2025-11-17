Un sogno che continua: Agnese Chinni al Club Italia del Sud

TERMOLI. La Termoli Pallavolo celebra con grande soddisfazione la seconda convocazione della propria atleta Agnese Chinni al Club Italia del Sud, il progetto federale che seleziona le migliori giovani pallavoliste del Mezzogiorno.

Lo stage si svolgerà dal 17 al 21 novembre presso il centro federale di Tito Scalo.

Agnese, cresciuta interamente nel vivaio giallorosso, rappresenta uno degli esempi più significativi del lavoro svolto dalla Termoli Pallavolo nel settore giovanile. Nel corso degli anni si è affermata come punto fermo in tutte le categorie giovanili e oggi è una presenza affidabile anche in prima squadra, dove continua a distinguersi per serietà, impegno e crescita tecnica.

La dirigenza della Termoli Pallavolo ha voluto sottolineare il valore del risultato:

“Siamo molto orgogliosi di Agnese. Questa seconda convocazione conferma la qualità del suo percorso e la solidità del nostro progetto giovanile. È un riconoscimento meritato, frutto del lavoro quotidiano, della dedizione e della sua grande passione.”

La partecipazione al Club Italia del Sud offrirà ad Agnese una settimana di allenamenti avanzati, guidati da tecnici federali, oltre alla possibilità di confrontarsi con alcune delle migliori atlete del Sud Italia.

Per Termoli, questa convocazione rappresenta un ulteriore motivo di orgoglio e un segnale della crescita continua del movimento pallavolistico cittadino.

La Termoli Pallavolo e tutta la comunità sportiva locale seguiranno con entusiasmo l’esperienza di Agnese, certi che questo nuovo traguardo sia solo una delle tante tappe di un percorso ancora pieno di opportunità.