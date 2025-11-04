Volley: il Ct campione del mondo De Giorgi incontra Roberti

CAMPOBASSO. Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha ricevuto, a Palazzo Vitale, nel pomeriggio di martedì 4 novembre 2025, il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, e il commissario tecnico della nazionale maschile Ferdinando “Fefè” De Giorgi, protagonista dei recenti successi internazionali che hanno riportato l’Italia sul tetto del mondo.

L’incontro si è svolto in un clima di grande attenzione ai temi dello sport, della formazione giovanile, della promozione territoriale attraverso le discipline sportive e dell’impiantistica sportiva.

Il Presidente Roberti ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla Fipav per i risultati straordinari conseguiti dalle nazionali azzurre: simbolo di impegno, talento e spirito di squadra.

Il Presidente ha sottolineato anche la qualità e mole di attività organizzata sul territorio dal Comitato Regionale guidato dal Presidente Gennaro Niro, ricordando l’entusiasmo che si è respirato sulla costa molisana, lo scorso mese di agosto, in occasione tappa di Termoli del Campionato Italiano Assoluto 2025 di beach volley. Evento che il Presidente federale Manfredi ha chiesto di replicare “per il successo ottenuto e per le peculiarità della costa molisana”.

“È stato un piacere accogliere il Presidente Manfredi e il ct De Giorgi – il commento del Presidente Francesco Roberti – La loro visita in Molise è un riconoscimento al movimento sportivo regionale, che cresce grazie alla passione di tanti dirigenti, tecnici e giovani atleti. La Regione Molise, così come abbiamo concordato nella recente visita con i vertici territoriali del CONI, continuerà a sostenere con convinzione le realtà sportive del territorio, che rappresentano un veicolo straordinario di coesione sociale e promozione del nostro territorio”.

Il Presidente Manfredi e il ct De Giorgi hanno sottolineato il calore ricevuto in Molise, evidenziando come “dietro ogni vittoria c’è il lavoro di squadra, la condivisione e la passione. È bello vedere che anche in una regione come il Molise si respira un forte spirito sportivo”.