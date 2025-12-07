Air Basket Termoli battuta dal Gualdo al PalaSabetta

TERMOLI. Le due squadre si affrontano sul parquet del PalaSabetta separate da un solo punto in classifica, 6 a 5 per gli umbri. Questo perché all’Air Basket Termoli di recente sono stati sottratti tre punti per questioni relative allo scorso campionato.

Il primo quarto è molto equilibrato, ma si chiude con i termolesi in vantaggio di +6: 20-14.

Il secondo periodo, prima dell’intervallo lungo, resta altrettanto combattuto. A 2’19” il punteggio è 34-33 in favore dell’Air, ma a 1’55” Gualdo passa davanti 36-37. Si va negli spogliatoi con gli ospiti avanti di un punto.

Negli spogliatoi sicuramente il coach Marinelli si sarà fatto sentire, con la speranza che le sue parole abbiano smosso qualcosa nei suoi uomini. Ma nel terzo quarto non cambia molto l’andamento della gara: a 6’20” gli umbri sono avanti 47-46. A 32 secondi dalla sirena del terzo periodo gli ospiti sono ancora avanti di tre punti, ma sul filo di sirena il nuovo acquisto, il pivot Tommy Pianegonda, con una tripla, riporta il match in perfetta parità: 54-54.

Si entra così nell’ultimo e decisivo quarto. Ora, per vincere, l’Air dovrebbe staccarsi, ma il Gualdo Tadino dimostra di essere squadra solida e torna avanti 58-54. Ancora una volta una tripla di Pianegonda riporta i termolesi a un solo punto di distanza, ma gli umbri allungano nuovamente.

A 5’45” dalla fine il punteggio è 63-57 per Gualdo. A 2’07” la sfida è più in bilico che mai: 61-63. A un minuto e trenta dal termine nuovo strappo umbro: 61-67. A 28” dalla fine Gualdo va in lunetta: ne segna uno su due (63-68), poi altri due liberi fissano il punteggio sul 63-70. La sconfitta ormai è materializzata, ed è anche cocente visto che si trattava di uno scontro diretto.

Gli ultimi secondi servono solo per il tabellino: finisce 66-75 per Basket Gualdo.

Air, così non va. Davvero un peccato.

Michele Trombetta