Alessio De Santis, tris da campione Italiano Mediofondo Acsi

TERMOLI. Il Team De Santis Bike Store conferma il proprio ruolo di primo piano nel panorama del ciclismo nazionale grazie a una stagione di altissimo livello, culminata con il terzo titolo consecutivo di Campione Italiano Mediofondo Acis conquistato da Alessio De Santis.

Dopo due affermazioni consecutive nella categoria Junior, il 2025 ha rappresentato per Alessio De Santis un banco di prova particolarmente significativo, coincidente con il passaggio nella categoria Senior A. Un cambio che comporta un incremento sostanziale del livello competitivo, affrontato con maturità e continuità di rendimento, elementi che hanno permesso all’atleta di confermarsi ai vertici anche nella nuova categoria.

Il successo tricolore è il risultato di un percorso strutturato e altamente selettivo, costruito attraverso le nove migliori prove valide individuate tra tutte le competizioni del calendario nazionale Granfondo e Mediofondo ACSI 2025. Nel corso della stagione, il Team ha preso parte a oltre trenta granfondo, molte delle quali considerate tra le più prestigiose e impegnative d’Italia. Determinanti, ai fini della classifica finale, le prestazioni ottenute alla GF Strade Bianche, all’Etape du Tour di Parma, alla GF Squali, a La Fausto Coppi, alla 5Mila Marche e alla Prosecco Cycling, appuntamenti che hanno richiesto costanza di rendimento, preparazione tecnica e gestione ottimale delle energie.

A completare il quadro di una stagione di assoluto valore, anche nel 2025, il Team ha preso parte alla Maratona dles Dolomites, unanimemente riconosciuta come la granfondo più importante del panorama nazionale, confermando la volontà di confrontarsi stabilmente con i contesti competitivi di massimo livello.

I risultati conseguiti assumono un significato ancora più rilevante se inseriti nel contesto umano e professionale in cui maturano. La famiglia De Santis rappresenta un esempio concreto di come l’attività sportiva di alto livello possa convivere con l’impegno imprenditoriale. Alessio e Riccardo De Santis sono infatti alla guida dello store De Santis Bike Store, realtà affermata sia online che fisica, specializzata nella commercializzazione di biciclette e accessori dei principali marchi internazionali, tra cui Specialized, Pinarello e Trek. Maurizio De Santis, punto di riferimento e figura centrale del progetto sportivo, affianca invece l’attività agonistica alla gestione di un mobilificio, dimostrando come dedizione, organizzazione e passione possano tradursi in risultati concreti in ambiti differenti.

Nonostante gli impegni lavorativi riducano il tempo disponibile per la preparazione atletica, la qualità del lavoro svolto e l’approccio metodico hanno rappresentato fattori determinanti per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. Fondamentale, in questo percorso, il supporto tecnico del marchio Specialized, così come il contributo degli sponsor Dommar e Solsud, che hanno accompagnato il Team lungo l’intera stagione. Centrale anche il ruolo dello stesso De Santis Bike Store, vero fulcro logistico e organizzativo del progetto, capace di garantire assistenza continua e supporto operativo agli atleti.

Con la stagione 2025 ormai archiviata sotto il segno di risultati di assoluto prestigio, il Team De Santis Bike Store guarda con determinazione ai prossimi obiettivi. Passione, competenza e solidità del progetto continueranno a rappresentare le fondamenta su cui costruire nuove sfide, confermando una realtà che, anno dopo anno, si distingue per continuità, professionalità e ambizione.