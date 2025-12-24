Grandi prestazioni per i podisti dell’Athletic Club Termoli

TERMOLI. La Verona Marathon del 16 novembre 2025 ha regalato grandi soddisfazioni all’Athletic Club Termoli Asd grazie alle eccellenti prestazioni di Luca Tano e Francesco Ianieri, protagonisti nella splendida cornice della città scaligera di una giornata di sport di altissimo livello.

Frutto di una preparazione attenta, di una condizione fisica ottimale e di un lavoro quotidiano svolto con serietà e passione, i risultati parlano chiaro: Tano ha chiuso la maratona di 42,195 km con l’ottimo tempo di 2 ore e 50 minuti, mentre Ianieri ha fermato il cronometro a 1 ora e 18 minuti nella mezza maratona di 21,097 km, confermandosi tra i migliori specialisti regionali della distanza.

L’Athletic Club Termoli Asd, realtà solida e in continua crescita con circa 40 atleti master e 80 giovani, è guidata dal presidente Mario Monaco, dal vicepresidente Roberto Manes e può contare sull’instancabile lavoro del responsabile master e tecnico Gianni Di Blasio, da lodare per l’impegno e la competenza con cui ogni settimana programma allenamenti personalizzati in base alle caratteristiche e agli obiettivi agonistici degli atleti.

Un valore aggiunto rappresentato anche dalla determinazione di Tano, fornaio ad Amburgo, e di Ianieri, osteopata a Bologna, capaci di seguire con disciplina le tabelle di allenamento anche allenandosi in autonomia, ottenendo negli ultimi anni miglioramenti cronometrici di assoluto rilievo che li hanno resi un punto di riferimento a livello regionale nelle prove di maratona e mezza maratona.

La conferma è arrivata anche questa mattina alla Corrida del Progresso di Castel Maggiore, ultima gara del 2025, dove Francesco Ianieri ha riconfermato il proprio personal best di 1 ora e 18 minuti, conquistando un prestigioso 5° posto di categoria e il 25° posto assoluto, chiudendo l’anno agonistico nel migliore dei modi prima di un breve periodo di riposo e della ripartenza verso nuove sfide nella stagione 2026.

Red