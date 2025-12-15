Il Kemarin Hockey domina il Mammuth Roma

CAMPOMARINO. Il Kemarin conquista una vittoria di grande valore nel campionato di Serie B, battendo per 5-3 la formazione romana del Mammuth al termine di una partita intensa, ricca di colpi di scena e di momenti di grande tensione.

La gara si è aperta con il vantaggio degli ospiti, ma il team campomarinense ha reagito con determinazione, ribaltando il risultato. Nonostante un nuovo svantaggio a metà partita, la squadra ha trovato le energie fisiche e mentali per chiudere l’incontro con un margine più ampio, sigillando una vittoria che va oltre il semplice punteggio.

La formazione di Campomarino si presentava all’appuntamento domenicale in condizioni complicate. Così come nella precedente vittoria ai rigori contro il Bari, anche questa volta la squadra ha dovuto fare i conti con diverse assenze: alcuni giocatori indisponibili per infortunio e altri costretti a dare forfait per motivi personali. Con il numero minimo di atleti a referto, il Kemarin ha affrontato un avversario più numeroso e desideroso di riscatto dopo la sconfitta contro il Velletri nell’ultimo turno.

Nonostante le difficoltà, la squadra ha mostrato grande intelligenza tattica e capacità di adattamento. Pur commettendo alcuni errori, il Kemarin è rimasto sempre in partita, imponendo il proprio gioco e seguendo con efficacia la strategia dello staff tecnico. Un successo che, sul piano emotivo e della fiducia, vale forse più dei tre punti conquistati in classifica.

A firmare il tabellino dei marcatori sono stati Emanuel Mendola, autore di una doppietta, Yoann Mendola, anch’egli a segno due volte, e Ilaria Chisena, che ha completato il bottino offensivo del Campomarino.

Nel prossimo fine settimana, la squadra tornerà in campo davanti al proprio pubblico: al Campo aperto di Campomarino arriverà il Velletri, una delle formazioni più competitive del campionato.

Al termine dell’incontro, giocatori e staff hanno sottolineato l’importanza della prestazione, evidenziando spirito di sacrificio, compattezza del gruppo e crescita sul piano del gioco e dell’atteggiamento.

Le parole dei protagonisti

Emanuel Mendola

«Nonostante il gol subito inizialmente, la squadra ha reagito con carattere e lucidità. La stanchezza, dovuta anche a un roster ridotto, si è fatta sentire, ma siamo rimasti in partita fino all’ultimo secondo. Buona la gestione della superiorità numerica, mentre in inferiorità possiamo migliorare. Il lavoro svolto in allenamento si sta vedendo: questa è una tappa importante di un percorso più ampio».

Gaetano Catacchio

«È stata una partita dura e molto intensa. Sapevamo che serviva una prova di carattere e la squadra ha risposto con compattezza e sacrificio, nonostante le assenze. Abbiamo gestito bene i momenti chiave e le energie. Questa vittoria è importante per la classifica, ma soprattutto per la maturità del gruppo».

Coach Gonzalo Rosselot Penice

«Oggi la squadra ha mostrato un carattere che ci era mancato nelle prime giornate. Pur commettendo alcuni errori, siamo riusciti ad adattarci meglio al sistema di gioco e a rimanere fedeli all’idea proposta. Arrivavamo da settimane difficili, con poca continuità negli allenamenti e diverse assenze, ma chi è sceso in campo ha dimostrato grande responsabilità. È un risultato positivo, ma solo un passaggio di un percorso più lungo: dobbiamo continuare a lavorare con umiltà e concentrazione».