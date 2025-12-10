Il Molise in vasca a Riccione con Alessio, Giovanna e Sofia

TERMOLI. Da domani fino a sabato 13 dicembre, nello Stadio del Nuoto di Riccione, il Molise sarà protagonista al Campionato Italiano Assoluto Open in vasca corta. A difendere i colori regionali ci saranno Alessio D’Agostino (M2), impegnato nel 50 e 100 dorso, Giovanna Muccitto (Hidro Sport), anch’essa nel 50 e 100 dorso, e Sofia Silvaroli (H2O Sport), pronta a confrontarsi nel 100 rana.

“La presenza di Alessio, Giovanna e Sofia in un contesto così competitivo è motivo di grande orgoglio per tutto il Molise sportivo – commenta Amelia Mascioli, delegato regionale Fin –. Raggiungere questi livelli richiede impegno quotidiano, sacrificio e dedizione, e il merito va anche ai loro allenatori e alle società che li accompagnano. A loro va il mio più grande in bocca al lupo”.

La FIN Molise seguirà con entusiasmo le gare dei tre atleti, sostenendoli in ogni tuffo e bracciata e augurando loro di ottenere il miglior risultato possibile in questa vetrina nazionale.

Quest’anno al via ci saranno 507 nuotatori provenienti da 117 club, con 266 uomini e 241 donne, per un totale di 1.148 presenze gara, a conferma dell’elevato livello tecnico della competizione.