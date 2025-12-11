Pasquale Di Maria campione del Centro Italia Motornext

RICCIA. Un finale di stagione da incorniciare per Pasquale Di Maria, classe 1998, originario di Riccia, che si è laureato campione del Centro Italia Motornext nella categoria Esordienti.

La gara, disputata sul crossodromo di Ripi (FR), ha visto Di Maria conquistare matematicamente il titolo già in gara 1, grazie al vantaggio in classifica. Nonostante il titolo fosse già certo, il giovane pilota non si è risparmiato: in gara 2, dopo una spettacolare bagarre tra i primi tre, ha concluso la finale al secondo posto (P2).

Questa vittoria rappresenta un traguardo importante per Pasquale, che ha saputo superare un grave infortunio che lo aveva tenuto lontano dalle piste per sette mesi. La sua passione per il motociclismo, unita al sostegno della famiglia e degli amici, gli ha permesso di tornare in pista più determinato che mai.

Al termine della gara, emozionato e felice, Di Maria ha voluto ringraziare chi lo ha accompagnato in questo percorso:

“Ringrazio in primis i miei genitori, i miei amici che mi hanno seguito in ogni gara e un ringraziamento doveroso va a tutti i miei sponsor”.

Le sue parole sottolineano come il successo sia anche frutto di un lavoro di squadra, dove ogni supporto è fondamentale.

La comunità di Riccia può essere orgogliosa di questo giovane talento e dei risultati raggiunti.

Con un nuovo campionato all’orizzonte, Pasquale Di Maria si prepara a nuove sfide, pronto a dimostrare ancora una volta che tenacia e passione possono superare ogni ostacolo.

AZ