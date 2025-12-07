TERMOLI. ScopriTermoli 2025: sport, benessere e comunità nella XVIII edizione della corsa dell’Immacolata

Lunedì 8 dicembre 2025 Termoli si risveglierà nel segno dello sport e del benessere. A partire dalle 9.30, con l’accoglienza dei partecipanti in piazza Duomo, prenderà vita la XVIII edizione della ScopriTermoli, la tradizionale corsa dell’Immacolata che negli anni è diventata un simbolo dell’atletica cittadina e un appuntamento irrinunciabile per centinaia di appassionati.

Piazza Duomo sarà il cuore pulsante di una mattinata che unisce movimento, solidarietà e promozione della salute, trasformandosi nel punto di partenza di un percorso suggestivo che attraversa il borgo antico, costeggia il Castello Svevo, abbraccia la Cattedrale e si apre ai panorami del Gargano a sud e della Maiella a nord. Un tracciato che regala emozioni autentiche: la corsa lungo la battigia, la brezza marina, il lungomare nord attraversato fino al ritorno in piazza, in un abbraccio ideale tra città, mare e tradizione.

Ma la ScopriTermoli è molto più di una corsa.

È una rete di energie, associazioni e valori condivisi. Anche quest’anno l’organizzazione è affidata alla Lilt di Campobasso, con il patrocinio del Comune di Termoli, la collaborazione dell’Avis Termoli e il supporto tecnico dei Runners Termoli, fondatori dell’evento. Una sinergia che punta a promuovere il benessere fisico e psichico, coinvolgendo sportivi, famiglie, giovani e cittadini di ogni età. Accanto alla corsa principale, sono previste camminate brevi dedicate ai più piccoli e ai meno allenati, oltre a una passeggiata non competitiva di 5 km aperta a tutti: un invito inclusivo a vivere la città in movimento. La mattinata ospiterà anche un Incontro con i Giovani promosso dalla Lilt, con attività, giochi e momenti informativi dedicati alla salute e alla prevenzione. Al termine, l’AperitOLIO a base di pane e olio extravergine d’oliva celebrerà la dieta mediterranea e il valore di uno stile di vita sano.

Per informazioni e prenotazioni: Angela 335.1807876 – Filippo 331.3680570.

In concomitanza con la ScopriTermoli, sarà celebrata anche la terza edizione del Premio “Sport in Città”, riconoscimento che valorizza gli atleti capaci di elevare il nome di Termoli attraverso impegno, risultati e dedizione. Nell’albo d’oro figurano Piero Biagio Mignogna e Francesca De Sanctis (2023), Amerigo Di Giulio e Grazia Lecce (2024). L’edizione 2025 si prepara ora a scrivere una nuova pagina, premiando chi, con merito e passione, continua a rappresentare lo sport termolese con orgoglio.

