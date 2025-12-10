“Squilli di Trombetta”: facciamo il punto sull’ultimo weekend sportivo

TERMOLI. Un altro weekend sportivo si chiude a Termoli, accompagnato dai consueti Squilli di Trombetta che segnano risultati, prestazioni e qualche sorpresa. Tre giorni intensi tra tennis, volley, calcio, futsal e basket, con indicazioni utili e storie diverse da raccontare. Ecco il resoconto completo.

TENNIS GIOVANILE – Atleti termolesi – Voto 9,5

Campionato Regionale Giovanile di Tennis 2025: applausi a scena aperta.

Sui campi dell’A.S.D. Termoli è andato in scena un torneo che ha unito talento, emozioni e un tocco di memoria con il minuto di silenzio dedicato a Nicola Pietrangeli. Una cornice intensa, degna dei migliori palcoscenici sportivi.

Termolesi: prova da applausi.

Costantino Asiatico si conferma il solito martello: nell’Under 14 domina senza tremare, ribadendo che il titolo regionale, da queste parti, non si molla manco per scherzo. Autorità assoluta.

Carla Panico, nell’Under 14 femminile, porta in alto i colori termolesi con una vittoria da cardiopalma: super tie-break 11-9 dopo una battaglia vera. Cuore, tecnica e faccia tosta: chapeau.

Marco Muccino, impegnato nelle fasi regionali FITJP a Campobasso, chiude secondo dopo un match durissimo. Prova solida che conferma la sua crescita.

Sintesi finale: un torneo che sa di futuro. Termoli non solo c’è, ma c’è forte, grazie alle conferme di Asiatico, al carattere di Panico e alla solidità di Muccino. In mezzo ai talenti regionali, i nostri hanno dimostrato testa, braccio e personalità. Il Molise del tennis cresce; Termoli, per ora, tiene le redini.

VOLLEY – Serie D Interregionale Femminile YO-GO Gelateria Termoli Pallavolo – Voto 9

Vittoria corroborante nel derby contro Isernia per le ragazze di Mauro Palli, che liquidano la Izzi Grafica IS con un perentorio 3-0 e tornano a salire in classifica. Ritrovato lo spirito di gruppo e anche le giocatrici che nella precedente trasferta avevano dovuto dare forfait.

Quando sono al completo la grinta non manca mai: a volte si perdono di concentrazione, ma l’importante è ritrovarla subito.

CALCIO – Serie D FCD Termoli Calcio – Voto 7,5

Pareggio. Di nuovo. Ma attenzione: pareggi che valgono, non quelli da narcolessia del giovedì sera.

A Notaresco primo tempo da squadra vera, con proprietà di palleggio e personalità. Peccato che poi, una volta in vantaggio, non l’abbiano chiusa… e vabbè, dettagli da nulla (tipo… 3 punti).

E ora veniamo al tasto dolente: i rigori. A Notaresco ce n’era uno che si vedeva pure da Google Maps.

Ma niente. L’arbitro ha preferito far finta di guardare il paesaggio.

Termoli non ha un rigore da tempo immemore: ormai si parla di miracolo pasquale.

Domenica arriva l’Ostiamare.

Qualcosa ci ronza in testa… tipo la sensazione che vogliamo riaprire sto benedetto campionato.

VOLLEY – Serie B Interregionale Maschile Occhionero Termoli Pallavolo – Voto 7

In Salento c’era la capolista convinta di fare una passeggiata tipo “weekend relax”.

Spoiler: si sono ritrovati davanti i nostri, che invece li hanno fatti sudare peggio dell’umidità di agosto.

Perdono 3-1, sì, ma solo chi non ha visto la partita può pensare che siano stati inferiori.

Hanno fatto ballare la capolista per tre set e mezzo, mettendo ansia a gente che normalmente gioca come se stesse sorseggiando un cocktail.

Coach Del Fra: bravo, continua così… li stavi quasi ribaltando.

CALCIO A 5 – Serie C1

Arcadia Termoli C5 – Voto 6

Torna a vincere 6-3 l’Arcadia, e questo è un bene.

Ma senza esaltarsi troppo: l’avversario era il fanalino di coda Letino, che dopo nove gare ha 0 punti, -84 di differenza reti, soli 17 gol fatti (3 proprio all’Arcadia) e 101 subiti.

Materiale buono per una discussione interna: come si fa a incassare tre gol da chi ne ha fatti solo 11 nelle altre otto partite?

BASKET – DR1 Interregionale Molise Basket Young – Voto 6-

Altra sconfitta in casa, stavolta contro il Campli, terzo in classifica.

I primi due quarti sono stati disastrosi, mentre dopo l’intervallo c’è stata una grande rimonta che però non si è concretizzata nel finale.

Peccato: sarebbe stata una rimonta davvero corroborante.

Speriamo torni presto la vittoria per MBY.

BASKET – Serie B Interregionale Air Basket Termoli – Voto 4 meno meno

Sconfitta pesante e inspiegabile.

Dopo il match eravamo pronti a mettere tipo “Voto: 2 col brio di un lunedì mattina”, tanto era la rabbia. Poi ci siamo calmati un filo… ma il punto resta: prestazione insufficiente in tutto.

Il Gualdo Tadino è venuto sicuro di soffrire. Invece si è trovato un Termoli molle come un budino al sole. Zero cattiveria, zero reattività, zero di tutto.

In uno scontro diretto del genere devi mangiare parquet, sudare male e lottare come se stessi salvando il frigorifero da un blackout.

Invece niente.

E ora la retrocessione comincia a somigliare a quella zia ingestibile che dice “posso fermarmi una settimana?” e poi resta tre mesi.

Urgente: confronto serio, faccia a faccia, pure duro. O saranno tempi molto, molto duri.

Michele Trombetta