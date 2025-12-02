“Squilli di Trombetta”: le pagelle del weekend sportivo

TERMOLI. Un nuovo appuntamento con gli Squilli di Trombetta. La pagella dell’ultimo weekend sportivo termolese.

KINGS’ LEAGUE – NICCOLÒ MARINO (Stallions) – Voto 10

La notizia è arrivata nelle ultime ore: Niccolò Marino è stato ufficialmente convocato dalla Nazionale italiana per partecipare alla prossima edizione della Kings World Cup Nations, in programma in Brasile nel gennaio 2026.

Grande soddisfazione per il “lungo” degli Stallions, vera rivelazione della King’s League italiana, il format di calcio spettacolo indoor che sta prendendo sempre più piede nei palazzetti e sui social. Evidentemente l’intervista che gli ho fatto poche settimane fa gli ha portato fortuna… e glielo avevamo anche predetto. Grande Niccolò!

ATLETICA / PODISMO – FRANCESCA DE SANCTIS – Voto 10

Francesca De Sanctis ha ripreso alla grande a macinare chilometri sulle strade italiane. A Firenze si è tenuta la 41ª edizione della Maratona (42 km e 195 m).

Nonostante una temperatura gelida di appena un grado, lei – affaticata ma soddisfatta e felice – ha migliorato di 2 minuti il suo tempo rispetto alla Maratona di Milano di aprile. Con il crono di 3h 04’49”, 24ª assoluta tra le donne e 3ª di categoria F40, ha portato a termine l’impresa sfiorando di poco il muro delle 3 ore.

«La maratona è un viaggio… fatto di ore, giorni e mesi di lavoro. Quelle domeniche solitarie, fatte di silenzi, dove l’unica cosa che sento è il rumore dei passi».

Ecco perché l’Aquila di Termoli continua a volare alto.

ARTI MARZIALI – ANKD TERMOLI E GUGLIONESI – Voto 9

Il Molise, con le società Ankd di Termoli e Guglionesi e la Tifernus Dragon Campomarino, guidate dal M° Costanzo Di Labbio, ha schierato 16 atleti e conquistato 16 medaglie complessive: 6 ori, 7 argenti e 1 bronzo nel Qingda, più 1 argento e 1 bronzo nel Sanda.

Un risultato corale che ha permesso alla compagine molisana di issarsi sul gradino più alto del podio nazionale, conquistando la Coppa Italia 2025 per Società di Qingda.

Determinante il supporto dello staff tecnico e organizzativo, e particolarmente emozionante il momento in cui il M° Costanzo Di Labbio ha ritirato il trofeo portando con sé la gigantografia del Gran Maestro Salvatore De Gregorio, accolta da un applauso carico di memoria e rispetto.

PALLAVOLO SERIE B – OCCHIONERO TERMOLI PALLAVOLO – Voto 8,5

Seconda vittoria stagionale per la matricola Occhionero Termoli Pallavolo che, davanti al proprio pubblico, supera con un netto 3-0 il Bisignano Group Volley in uno scontro diretto fondamentale in chiave salvezza.

Successo mai realmente in discussione, anche se secondo e terzo set – molto più combattuti – hanno evidenziato qualche momento di eccessiva sufficienza da parte dei ragazzi di coach Peppe Del Fra. Un atteggiamento non proprio gradito al tecnico, allergico ai cali di tensione.

Il richiamo è stato immediato e recepito: la squadra ha ripreso a macinare gioco e punti. Tre punti pesantissimi che portano la Termoli Pallavolo a quota 8 in classifica.

CALCIO SERIE D – FCD TERMOLI CALCIO 1920 – Voto 8

Della lunga serie di pareggi ottenuti dal Termoli, quello di domenica contro la corazzata Teramo, seconda in classifica, è un risultato che profuma di vittoria.

Un Termoli che ha spaventato lo squadrone teramano per larghi tratti, tanto che l’unico vero pericolo per i giallorossi è arrivato solo nei minuti di recupero della ripresa.

Alla fine, questo 0-0 sta decisamente stretto al Termoli. In questo caso, il bicchiere è più che mezzo pieno. Ora le prossime tre partite – Notaresco fuori, Ostiamare in casa e L’Aquila fuori – si guardano con molta meno paura dopo aver fermato la squadra di mister Pomante.

BASKET DR1 – MOLISE BASKET YOUNG – Voto 6

Sconfitta in casa della capolista Basketball Teramo: una battuta d’arresto che ci può stare per i ragazzi di Giuseppe Sabetta.

L’importante è che, quando torneranno ad affrontare squadre dello stesso livello, tirino fuori quegli attributi che hanno sempre dimostrato di avere. Il gruppo è sano e i risultati arriveranno.

PALLAVOLO FEMMINILE SERIE D – YOGO / GELATERIA TERMOLI – Voto 5,5

Il divario con le cugine abruzzesi è evidente. Se poi vai in casa loro con le giocatrici contate e ti mancano le più esperte, serve un miracolo.

La pallavolo è uno sport di squadra: se mancano pezzi fondamentali dell’ingranaggio, è dura che la macchina giri bene.

PALLAVOLO FEMMINILE SERIE D – DELFINA VOLLEY SCHOOL – Voto 5,5

Stesso discorso: sconfitta netta per 3-0, con parziali anche più pesanti rispetto alla Yogo. Ma il risultato finale non cambia: zero punti.

L’unica vera consolazione è l’esperienza che queste ragazze continuano a mettere in banca partita dopo partita.

BASKET SERIE B INTERREGIONALE – AIR BASKET TERMOLI – Voto 4

Contro una delle tre capoliste, la Virtus Civitanova, era difficile. Ma ciò che è mancato è stato soprattutto lo spirito combattivo visto lo scorso anno.

Dopo la pesante sconfitta di Matelica e i -27 di domenica, appare evidente quello che ha sottolineato anche il D.G. Basso Lanzone: è mancata la voglia di lottare, l’ardore, il “David contro Golia”. Urgente un confronto tra dirigenza, staff tecnico e squadra: questa rotta va invertita e pure in fretta.

Trombetta ha suonato anche stavolta: c’è chi balla… e chi farebbe meglio a cambiare spartito.

Michele Trombetta