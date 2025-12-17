Stelle di Natale: il riconoscimento di grande prestigio per la Termoli Pallavolo

TERMOLI. La Termoli Pallavolo è stata protagonista all’evento Le Stelle di Natale, organizzato dal CONI Molise e svoltosi a Campobasso, che ha celebrato le eccellenze sportive della regione.

La società è stata premiata per la storica promozione in Serie B, conquistata al termine di una stagione esaltante che ha coronato il lavoro della società, dello staff tecnico e delle atlete, riportando il club termolese in un campionato nazionale di grande rilievo.

A ritirare il premio, a nome della società, è stato il presidente Giuseppe Ferrieri, presente alla cerimonia insieme ai rappresentanti delle realtà sportive molisane che si sono distinte nel corso dell’anno 2025.

Durante la manifestazione è stato inoltre premiato Gianfranco Di Nucci, dirigente della Termoli Pallavolo, per l’eccellente organizzazione del Campionato Italiano di Beach Volley, ospitato a Termoli. L’evento ha portato nella città adriatica una competizione di livello nazionale, contribuendo alla promozione dello sport e del territorio.

«Questi riconoscimenti – ha commentato il presidente Ferrieri – rappresentano il giusto premio per un lavoro di squadra che parte da lontano, fatto di passione, competenza e grande senso di appartenenza. La promozione in Serie B e l’organizzazione di un evento nazionale testimoniano la crescita della nostra società sotto ogni aspetto».

L’evento Le Stelle di Natale del CONI Molise si conferma un appuntamento di grande valore per lo sport regionale, capace di valorizzare non solo i risultati agonistici, ma anche l’impegno organizzativo e il ruolo sociale delle società sportive.

MT