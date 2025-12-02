Tennis time: giovani talenti vincono nel ricordo di Pietrangeli

TERMOLI. Si è concluso oggi, sui campi comunali dell’A.S.D. Termoli, il Campionato Regionale Giovanile di Tennis, appuntamento che ha visto protagonisti i migliori talenti del Molise e che ha unito sport, emozione e memoria. Nella giornata di ieri, nell’under 10 maschile, vittoria di Davide Felice su Giuseppe Bongusto (7-6, 7-6), entrambi dell’A.S. Dilettantistica Tennis Campobasso; nell’under 12 maschile successo di Matteo Gentile su Federico Maria Cerio (6-0, 6-3), anche loro del vivaio campobassano.

Nell’under 14 maschile si conferma campione regionale il talento termolese Costantino Asiatico, che ha superato Pasquale Maria Cerio (6-0, 6-3), mentre nell’under 16 maschile Giacomo Germanese ha battuto Emanuele Francischelli (6-0, 6-3). Sul fronte femminile, nell’under 12 vittoria di Mellissa Virgilio su Federica Ferrauto (6-2, 6-1), ancora per i colori campobassani, e nell’under 14 trionfo odierno della termolese Carla Panico, capace di imporsi su Flavia Lavinia La Gioia al super tie-break (11-9) dopo una battaglia sportiva di grande intensità. Per le fasi regionali Fitjp, disputate a Campobasso domenica 30 novembre, il termolese Marco Muccino ha chiuso al secondo posto cedendo al bojanese Antonio Rossetti al termine di un incontro combattutissimo.

A rendere ancora più significativo il torneo è stato il minuto di silenzio dedicato a Nicola Pietrangeli, il grande campione che ha segnato la storia del tennis italiano e mondiale: un gesto semplice ma carico di gratitudine e rispetto, condiviso da tutti i giovani atleti e dal pubblico presente.

Così il Campionato Regionale Giovanile 2025 non è stato soltanto una vetrina di talento e passione, ma anche un momento di memoria collettiva, in cui il futuro del tennis molisano ha reso omaggio a chi ha aperto la strada con classe e coraggio.