Torneo di Natale di bocce: sul podio Rosanna Castiello

TERMOLI. Rosanna Castiello si è piazzata al secondo posto nel “Torneo di Natale 2025” di bocce, chiudendo l’anno agonistico della Bocciofila Madonna delle Grazie di Termoli. L’ex campionessa delle passate edizioni è stata sconfitta in finale, con il punteggio di 10-8, dalla terna composta da Orazio Mobilia, Pasquale Ricchiuti e Renato Mobilia. Accanto a Rosanna, sul podio dei secondi classificati, Amedeo Morlacchetti e il montenerese Romeo Molisano.

Proprio da Montenero di Bisaccia sono arrivati diversi atleti per arricchire la competizione, insieme a giovani che hanno avuto modo di confrontarsi sul campo e iniziare a prendere confidenza con lo sport, aprendo nuove possibilità di crescita.

Uno dei momenti più apprezzati della manifestazione è stato il ritorno in campo di diverse giocatrici, tra cui la stessa Castiello, che hanno dimostrato grande competitività e passione. La giornata termolese ha visto anche la partecipazione speciale dei gemelli Barone, Mattia e Lorenzo, di appena 4 anni, che dopo alcuni allenamenti hanno avuto l’opportunità di giocare sul campo principale della Bocciofila Madonna delle Grazie.

Entusiasta il presidente Gianfranco Di Fonso: “È stata una manifestazione diversa, che ha portato entusiasmo e colore – ha commentato – La presenza di tanti atleti, molti alla loro prima esperienza, insieme ai ragazzi e alle donne tornate a calcare i nostri campi, ci ridà fiducia per il futuro. Abbiamo avuto anche la collaborazione degli amici della Bocciofila di Montenero, partner ideali per l’evento, che speriamo di riproporre come trofeo già nei primi mesi del nuovo anno”.

La giornata si è conclusa con momenti di festa, tra giochi, musica e una tombolata finale, a cui ha partecipato anche il presidente regionale Giuseppe Formato.