Basket, Vasto-Termoli: l’appello per una partita nel segno del rispetto e dell’amicizia

TERMOLI. «In vista della partita Vasto Basket – Air Basket Termoli, in programma domenica 21 dicembre 2025 alle ore 18:00 presso il PalaBCC di Vasto, invitiamo tutti i tifosi – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore allo Sport e alla Sicurezza Carlo Della Penna – a vivere questo appuntamento sportivo con correttezza, rispetto reciproco e spirito di amicizia.

Lo sport deve essere un momento di condivisione e non di contrapposizione: non devono esserci episodi di violenza dentro o fuori dal palazzetto.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con le forze dell’ordine, ha predisposto un potenziamento delle misure di sicurezza per garantire lo svolgimento sereno dell’evento ed evitare qualsiasi incidente.

Confidiamo nel senso di responsabilità di tutti».