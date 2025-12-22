Orgoglio vincente: Air basket Termoli espugna il PalaBcc a Vasto

TERMOLI. Per l’Air Basket un pieno di entusiasmo e orgoglio per la squadra molisana, che ha espugnato il PalaBCC di Vasto con il punteggio di 79-84 (parziali: 25-22, 40-45, 60-64), nella 13ª giornata della Serie B Interregionale (Conference Centro, Division D),

È un derby dell’Adriatico molto sentito tra le due città rivali (Vasto in Abruzzo, Termoli in Molise), con misure di sicurezza rafforzate per l’occasione.

Per Termoli è una dolce rivincita: ci riferiamo alla finale playoff di Serie C Gold della stagione 2023-2024, quando Vasto vinse gara-5 all’ultimo minuto (75-73) e ottenne la promozione in Serie B Interregionale, beffando i termolesi. Ora, dopo oltre due anni, l’Air Basket (guidata come allora da coach Marinelli) ha “servito il piatto freddo” vincendo sul campo degli abruzzesi.

La vittoria permette ai termolesi di passare un Natale sereno e rappresenta una svolta positiva in una stagione altalenante (entrambi i team erano a quota 8 punti prima della partita).

Per Vasto, invece, è la sesta sconfitta consecutiva, una crisi profonda per la squadra di coach Cazzorla, nonostante i 25 punti del top scorer Laffitte.

