Emozioni e rimonta: l’Ac Termoli ferma la capolista Golfo Vasto in un match avvincente

TERMOLI. Una partita ricca di colpi di scena e agonismo ha animato l’undicesima giornata del campionato amatoriale abruzzese di calcio a 11, girone C sezione di Lanciano. Sul campo di casa, l’Ac Termoli ha ospitato il Golfo Vasto, una formazione che tradizionalmente occupa le zone nobili della classifica e che si presentava come osso duro.

La gara è partita con le squadre impegnate in una fase di studio, caratterizzata da grande equilibrio. Il primo squillo, tuttavia, è stato a tinte giallorosse: alla mezz’ora, Cristina, noto come “U Carcamagno”, ha letteralmente arato la fascia destra con una progressione inarrestabile, servendo un assist al bacio per Schiavini. Quest’ultimo, con un tempismo perfetto, ha anticipato il difensore vastese, insaccando l’1-0 e facendo esplodere di gioia il pubblico di casa.

La gioia, però, è durata pochissimo. In un fatale intervallo di cinque minuti, il Termoli ha dovuto fare i conti con due tegole pesantissime: gli infortuni che hanno costretto all’uscita di scena sia Manes che l’autore dell’assist, lo stesso Cristina. Il rimescolamento forzato ha destabilizzato momentaneamente i padroni di casa, permettendo al Golfo Vasto di reagire con ferocia. Gli ospiti hanno ribaltato il risultato con le reti di Marebuoni e Sottile, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 1-2.

Negli spogliatoi, Mister Barisano, supportato dall’assistente Grasso, ha lavorato sulla tattica e sul morale della squadra. Il secondo tempo ha visto un Termoli più cauto, ben chiuso in difesa, ma pronto a pungere in contropiede.

La svolta è arrivata con l’ingresso in campo di Nicola Spada. La sua freschezza e la sua determinazione hanno letteralmente “spaccato” la partita. È stato ancora Schiavini a vestire i panni dell’uomo assist: un’imbucata precisa ha trovato pronto Spada che, con freddezza, ha realizzato il gol del 2-2. Un pareggio meritato che ha riacceso l’entusiasmo e la festa sugli spalti.



​Nei minuti finali, l’agonismo è salito alle stelle. Il Termoli ha protestato vibratamente per un evidente tocco di mano in area vastese, ma il direttore di gara ha lasciato correre. Nonostante il rigore negato, che avrebbe potuto regalare la vittoria, la prestazione arbitrale è stata nel complesso considerata positiva.

​Il 2-2 finale è un risultato giusto che premia la reazione e la tenacia dell’Ac Termoli contro una delle big del campionato.

​Forza Ac Termoli! Ora è tempo di mettere la testa al prossimo e attesissimo appuntamento: il serby del 20 dicembre contro la Cliternina.

Red