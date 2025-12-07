Giovani arbitri: esordio con emozione e orgoglio per Guido Macchia

CASACALENDA-TERMOLI. Esordio con emozione e orgoglio per Guido Macchia, giovane arbitro della sezione Aia di Termoli, designato per dirigere la sfida tra Atletico Torremaggiore e Spinete, valida per la 14ª giornata di andata del Campionato di Promozione Lnd Molise.

La partita, in programma oggi, domenica 7 dicembre alle ore 15, presso lo Stadio San Sabino di Torremaggiore, segna un passaggio importante nel percorso arbitrale di Guido, che scenderà in campo affiancato dagli assistenti Stabile e Cristofaro.

La sezione Aia di Termoli ha espresso con forza il proprio sostegno, augurando a Guido una gara serena e ricca di soddisfazioni, ma a rendere questo debutto ancora più speciale sono le parole dei genitori, che con commozione e fierezza hanno voluto accompagnare il figlio in questo primo passo ufficiale: «Siamo orgogliosi di te, Guido. Questo esordio è il frutto della tua passione, del tuo impegno e della tua serietà. Vivi ogni istante con entusiasmo e lucidità: noi saremo sempre al tuo fianco».

Un messaggio che racchiude il valore di una crescita costruita con dedizione e sacrificio, e che oggi si traduce in una designazione regionale che premia il talento e la costanza.

Per Guido Macchia non è solo una partita: è l’inizio di un cammino che porta con sé sogni, responsabilità e la certezza di avere alle spalle una comunità che crede in lui.

EB