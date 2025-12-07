Il Termoli strappa un buon pari a Notaresco

TERMOLI. Il Termoli fa visita al Notaresco, squadra rivelazione del campionato e sul proprio campo sempre insidiosissima e pericolosa. I giallorossi devono fare a meno di Ceesey, squalificato, mentre gli abruzzesi sono privi di due squalificati e di alcuni infortunati. Restano comunque due spauracchi temibili: Cissé e il bomber Infantino (foto Filippo Cantore).

A dirigere l’incontro è il signor Giovanni Gianni della sezione di Reggio Emilia.

La partita parte a gran ritmo. Dopo appena 5 minuti il Termoli crea una grandissima occasione: Cancello, servito alla perfezione al centro dell’area, si ritrova davanti a un “rigore in movimento”, ma il suo tiro potente finisce sul fondo.

Al 16’ è ancora il Termoli ad andare vicino al gol: Ciulli calcia a botta sicura, ma Iannaccone è reattivo e respinge, pareggiando di fatto il conto delle grandi occasioni.

Al 35’ Cancello si fa perdonare l’errore iniziale: lasciato libero in area, riceve, controlla e calcia in rete portando il Termoli in vantaggio, 0-1.

Da segnalare l’assenza a Notaresco dei tifosi ultras della Curva “Marco Guida”, rimasti a casa in segno di protesta contro il caro biglietti attuato dalla società abruzzese.

Al 43’ viene ammonito Romano. Il Termoli dimostra grande attenzione tattica e chiude il primo tempo meritatamente in vantaggio grazie alla rete di Cancello, avendo avuto anche il controllo del gioco per larghi tratti.

Nella ripresa il Termoli riparte con gli stessi undici, mentre il Notaresco cambia subito due effettivi per dare maggiore spinta. Gli abruzzesi attaccano, ma i giallorossi rispondono con pericolose ripartenze.

Al 54’ grande azione di Staffa, all’esordio dal primo minuto: lancia perfettamente Cancello che entra in area e calcia al volo, ma il tiro finisce alto. Qualità evidente nella giocata, sia di Staffa che di Cancello. Subito dopo Staffa viene ammonito.

In difesa Magnani è monumentale, come spesso accaduto in stagione: una vera diga, reduce anche dall’ottima prestazione contro il pericoloso Fall del Teramo nella scorsa giornata.

Al 65’ doppio cambio per il Termoli: escono Antonacci e Staffa, entrano Maggioli e Colarelli. Al 68’ fuori anche Romano (ammonito), dentro Manara.

Proprio Manara è protagonista al 68’: contatto dubbio in area con il portiere Boccanera, il Termoli chiede il rigore. Sulla respinta ci prova Colarelli, ma il tiro viene deviato in angolo. È l’azione che potrebbe valere il raddoppio, costruita proprio dai nuovi entrati.

Al 73’ il Notaresco pareggia: prima Infantino inventa una grande giocata, il tiro viene deviato e sfiora il palo. Sul successivo calcio d’angolo, la palla arriva in area e Pistillo trova la rete dell’1-1. Ancora una volta, il Termoli subisce gol su calcio piazzato.

Al 76’ Infantino ci riprova con un’altra giocata di qualità, ma senza fortuna. Poco dopo viene espulso il tecnico del Notaresco, Roberto Vagnoni.

All’88’ altro episodio dubbio: nuovo intervento di Boccanera su Manara in area, ma per l’arbitro è tutto regolare.

Al 89’ punizione dal limite per il Notaresco, che termina alta sulla traversa. Vengono concessi 4 minuti di recupero.

Dopo il recupero il triplice fischio sancisce l’1-1 finale. Grande rammarico per il Termoli, che per lunghi tratti ha avuto la partita in mano e avrebbe meritato qualcosa in più. Resta comunque un buon punto, su un campo difficile contro una squadra ostica.

Michele Trombetta

Marcatori:

35’ Cancello (T)

73’ Pistillo (N)

Risultato finale:

Notaresco-Termoli 1-1