Ostiamare “gela” il Cannarsa, Termoli battuto 1-0

TERMOLI. Il Termoli, se fosse riuscito a fermare la capolista Ostiamare, oggi avrebbe avuto l’occasione di riaprire il campionato di vertice ed anche il suo in chiave salvezza invece no ha vinto l’Ostiamare Al “Cannarsa”, agli ordini del signor Barbetti di Arezzo, però, la gara prende subito una piega amara per i molisani (foto Lucrezia Isonni).

Dopo appena sette minuti di assoluto nulla, alla prima vera incursione l’Ostiamare passa in vantaggio: calcio d’angolo, la solita dannazione per il Termoli, e colpo di testa vincente di Vianni che all’8’ firma lo 0-1 per gli ospiti.

Il Termoli prova a reagire immediatamente. Al 10’ accenno di risposta, ma senza esito. All’11’ punizione da buona posizione: colpo di testa di Magnani, ma il portiere blocca senza problemi. Al 32’ ancora Termoli pericoloso su punizione, sempre con Magnani che svetta di testa ma manda la palla alta sopra la traversa. Un minuto dopo, al 33’, Cancello si ritrova solo davanti al portiere, ma mentre sta per calciare viene recuperato in extremis da un difensore che devia in calcio d’angolo.

Il primo tempo, a tratti anche noioso, si chiude con l’Ostiamare in vantaggio grazie all’unica vera azione offensiva costruita dagli ospiti.

La ripresa inizia su ritmi lenti. Al 52’ punizione per il Termoli, ma la barriera respinge. Al 60’ arriva l’occasione più clamorosa: Romano spreca il gol del pareggio colpendo di testa a porta praticamente libera, ma la palla, incredibilmente, scheggia il palo alla sinistra del portiere e termina fuori.

All’80’ ci prova Staffa, da poco entrato, ma il suo tiro finisce alto. Il Termoli insiste fino alla fine, ma non riesce a bucare l’attenta difesa dell’Ostiamare. Vengono concessi cinque minuti di recupero e al 94’ i giallorossi tentano l’ultimo assalto su punizione, sprecata però banalmente.

Si chiude così la partita: l’Ostiamare, con il minimo sforzo, porta a casa tre punti pesantissimi per la propria classifica. Il Termoli, invece, si lecca le ferite per una sconfitta che, visto l’andamento della gara, si poteva evitare. Un pareggio sarebbe stato probabilmente il risultato più giusto.

IL TABELLINO

TERMOLI 1920 0

OSTIA MARE 1

(primo tempo 0-1)

TERMOLI 1920: Iannaccone, Tracchia, Magnani, Ceesay (68’ Colarelli), Romano (64’ Manara), Antonacci (56’ Staffa), Cancello, Biguzzi, Avolio (56’ Thiane), Basualdo Martinez (56’ Basualdo Martinez), Mercuri. All.: D’Adderio.

OSTIA MARE: Vertua, Orfano, Piroli, Giordano, Buoni, Vianni (80’ Lazzeri), Felici (80’ Marrali), Donsah (75’ Pontillo), Greco, Spinosa (87’ Rasi), Ceccarelli (64’ Gueye). All.: D’Antoni (squalificato, in panchina Maestà).

ARBITRO: Catalani di Ciampino (Piras–Pisu).

RETE: 9’ Vianni.

NOTE: ammoniti Magnani, Basualdo Martinez e Ceesay (T); Gueye, Orfano e Greco (OM).